Un influenceur a documenté ce qui se passe lorsque le Botox tourne mal ⋆ .

Voir, Kris Jennerscénario de cauchemar. C’est une histoire sur le Botox injecté au mauvais endroit. DANGER! DANGER! Kris aime le Botox! Mais un influenceur a montré la menace imminente d’injecter une substance étrangère dans votre corps. Qui aurait pensé qu’une telle chose pouvait présenter des effets secondaires négatifs?!

Les gens disent que le blogueur de style de vie basé à Chicago Whitney Buha a documenté son voyage au Botox pour ses adeptes. Il y a environ trois semaines, l’influenceuse a révélé que son Botox avait commencé régulièrement, mais lentement son œil a commencé à s’affaisser et l’autre s’est élargi.

Elle a posté sur son Instagram Something Whitty:

Elle a dit dans une vidéo:

« C’est tellement embarrassant, et je ne veux vraiment pas le montrer, mais tout le monde se dit: » Pouvons-nous voir ça s’il vous plaît? » Parce que beaucoup d’entre vous attrapent du Botox et ne savaient pas que c’était possible. Je ne savais pas non plus que c’était possible.