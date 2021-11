Dans le but de briser la stigmatisation entourant la ménopause, l’école Harrow, qui coûte aux parents 43 665 £ par an, a embauché un influenceur des médias sociaux pour enseigner aux garçons ce qu’ils doivent savoir sur « le changement » dans le corps des femmes.

Lesley Salem, une « influenceuse de la ménopause » et fondatrice d’Over The Bloody Moon (OTBM), une organisation ayant pour mission de « débloquer la ménopause », sera chargée de mettre 160 sixièmes au courant des changements qui les femmes ont atteint un certain âge au prochain trimestre.

L’atelier, intitulé « in her shoes », établira des parallèles avec la puberté pour aider les adolescentes à comprendre la période de la vie où les femmes n’ont plus leurs règles et ne peuvent plus tomber enceintes naturellement. Il commence généralement entre 45 et 55 ans.

Mme Salem, 49 ans, a déclaré au Times: « Ils auront une mère, une tante, un enseignant en ménopause en ce moment.

LIRE LA SUITE: « Absolument honteux » Head refuse de nourrir les enfants qui doivent l’école aussi peu qu’un centime

« À l’avenir, ce seront des partenaires, des amis et des collègues. »

Harrow School, fondée en 1572 en vertu d’une charte royale accordée par la reine Elizabeth I, possède une liste d’anciens élèves célèbres, dont l’ancien Premier ministre Winston Churchill, les acteurs Benedict Cumberbatch et Edward Fox, le chanteur James Blunt et le réalisateur Richard Curtis.

Simon Sampson, responsable de l’éducation personnelle, sociale, sanitaire et économique (PHSE) à Harrow, a déclaré que l’intention de l’école était que « les garçons de Harrow grandissent en tant que jeunes hommes prévenants, partenaires compatissants et collègues plus compréhensifs ».

Mme Salem a mis en place son mouvement éducatif en réponse à sa propre « expérience personnelle et frustration face au manque d’informations fiables ».

La conversation autour de la ménopause a longtemps été limitée, mais il existe aujourd’hui une longue liste de femmes qui ont parlé de leurs expériences ou ont mené des campagnes pour le changement.

Grâce à la députée travailliste Carolyn Harris – et au soutien d’une armée de femmes – le gouvernement a réduit le coût des ordonnances répétées d’hormonothérapie substitutive (THS) en Angleterre le mois dernier.

Le traitement THS, déjà gratuit en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, soulage les symptômes de la ménopause en remplaçant les hormones œstrogènes et progestérone que le corps ne produit plus.

Mme Harris plaide maintenant pour la suppression complète des frais d’ordonnance.

Elle a également fait pression avec succès pour que la ménopause soit incluse dans le programme d’éducation sexuelle dans les écoles anglaises et pour la création d’un groupe de travail sur la ménopause qui « encouragera une action plus rapide et reliera les points à travers le système afin d’adopter une approche cohérente pour améliorer le soutien pour celles qui vivent la ménopause ».

L’annonce de l’atelier de l’école Harrow pourrait créer un précédent pour d’autres écoles – un effet qui serait sans aucun doute célébré parmi les militants.