Un influenceur d’Instagram accusé d’avoir trompé ses abonnés sur 2,5 millions de dollars de Bitcoin

25 mars 2021

Mise à jour:

25 mars 2021

Par & nbspClark

Un influenceur des médias sociaux reconnu pour ses «cadeaux en espèces» n’a pas réussi à afficher l’argent dans un système de fraude par fil Bitcoin non prouvé.

Un influenceur Instagram a été accusé de fraude par fil après avoir prétendument escroqué des abonnés sur la valeur de 2,5 millions de dollars de BTC.

Jay Mazini L’influenceur des médias sociaux, qui s’est vanté d’une valeur nette de 33 millions de dollars et est identifié pour des «cadeaux en espèces», est accusé par le ministère de la Justice de travailler sur un système de fraude électronique dans lequel il a trompé certains de ses 1 million d’abonnés pour lui envoyer BTC en échange de propositions de trésorerie gonflées, qu’il a bâclées pour payer correctement.

Le DoJ a proclamé les accusations le 24 mars, après une plainte déposée la veille devant la Cour fédérale de Brooklyn. L’enquête du FBI sur l’affaire est en cours, le directeur adjoint du FBI en charge, William F. Sweeney, remarquant:

« Le personnage d’Igbara sur les réseaux sociaux a servi de toile de fond pour inciter les victimes à lui vendre leur BTC à des valeurs attrayantes, mais exagérées. Un regard dans les coulisses, cependant, a révélé que les choses ne sont pas toujours telles qu’elles apparaissent. Il n’y avait rien de philanthropique dans les transactions Bitcoin qu’Igbara avait contractées avec ses victimes.

Sweeney a ajouté: « Une recherche rapide sur Interwebs aujourd’hui révélera une image complètement différente de cet arnaqueur de plusieurs millions de dollars. »

En rendant des documents du DoJ, l’influenceur a proposé de payer aux abonnés entre 3,5% et 5% de la valeur marchande du Bitcoin, affirmant que les échanges cryptographiques traditionnels avaient couvert la quantité de BTC qu’il pourrait acheter.

L’escroquerie de fraude par fil non prouvée a eu lieu entre janvier et fin février, l’influenceur ayant demandé à ses abonnés sur Twitter et Instagram. Tout au long de cette période, le prix du BTC est passé d’environ 29 000 $ à plus de 49 000 $. En réponse à la plainte, lorsque le BTC a été apprécié à environ 47 000 $ le 14 février, le défendeur a pu acheter du Bitcoin à 52 500 $.

Il n’est pas prouvé qu’après Mazini Bitcoin conventionnel de ses fans, il a renvoyé des reçus de paiement falsifiés pour refléter les prix convenus, dans lesquels il n’a pas non plus envoyé le montant total ou n’a jamais envoyé l’argent.

En réponse à la plainte déposée le 23 mars, Mazini a vendu avec l’un de ses abonnés pour acheter 50 BTC pour 2,56 millions de dollars, le vendeur envoyant le montant décidé de BTC pour ne recevoir que 500000 dollars en retour.

Mazini est maintenant détenu sur des accusations de l’État dans le New Jersey et devra faire face aux tribunaux de New York à une date hésitante. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 20 ans d’emprisonnement.

Dans l’annonce du DoJ, l’agent spécial de l’IRS-CI Jonathan D.Larsen a averti les fans d’influenceurs des médias sociaux de se «méfier» de la diminution des proies des escroqueries cryptographiques sur les réseaux sociaux, remarquant que le défendeur aurait utilisé sa popularité en ligne pour frauder ceux qui cherchaient à échanger BTC contre au-dessus de la valeur marchande. Soyez toujours sur vos gardes et ne soyez pas la proie de ces systèmes de crypto-monnaie.

