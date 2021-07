Un informaticien analyse si WhatsApp, Telegram et Signal sont également sûrs

Applications de messagerie instantanée WhatsAap, Telegram et Signal sont “tout aussi sûrs” pour l’utilisateur, en termes de protection de ses conversations personnellesParce que tous les trois ont des protocoles de cryptage de bout en bout très similaires, qui les empêchent de voir les messages privés.

Ce qui différencie WhatsApp -le plus populaire et le plus utilisé dans une grande partie du monde-, des deux autres, c’est qu’il a un grand conglomérat de réseaux sociaux derrière, qui est l’américain Facebook, sa maison mère, par rapport aux deux autres qui sont plus privées.

Cela a été détaillé à l’Efe par le docteur en génie informatique et spécialiste de la sécurité et de l’obtention d’informations sur les réseaux sociaux. Manuel Sanchez Rubio, compte tenu de l’annonce récente du changement en termes d’utilisation de WhatsApp, qui a provoqué une multiplication millionnaire des téléchargements vers Telegram et Signal.

Il a précisé que, bien que WhatsApp ait annoncé que cette nouvelle politique -dont l’entrée en vigueur a été retardée du 8 février au 15 mai-, n’affectera pas les utilisateurs dans l’UE-, La progression de cette mise à jour a généré une certaine confusion chez nombre de ses utilisateurs, qui se sont méfiés de cet outil en raison de problèmes de confidentialité des données., en permettant à la plateforme virtuelle de partager les informations de ses utilisateurs avec sa maison mère.

En outre, la plate-forme elle-même a précisé que ses nouvelles mises à jour incluent de nouvelles options pour les personnes qui partagent des messages avec des entreprises dans cette application.

Sánchez Rubio, qui dirige actuellement le Master en sécurité informatique à l’Université internationale de La Rioja (UNIR), a ajouté que WhatsApp a déjà généré un environnement d’une certaine méfiance envers l’utilisateur, lorsqu’il a été racheté par Facebook en 2014.

Face à cette certaine méfiance, les utilisateurs de WhatsApp ont commencé à migrer vers une plateforme comme Telegram, qui en principe n’était pas conçue pour la messagerie instantanée, mais qui, actuellement, a déclaré : « Elle peut être parfaitement utilisée, en plus d’être beaucoup plus conviviale, elle a beaucoup plus d’options et est beaucoup mieux ».

Par rapport à WhatsApp, Telegram et Signal sont “beaucoup plus pauvres” en contenu, en particulier le second, bien que, “peu à petit, ils introduisent des améliorations”, car toutes ces applications sont une affaire pour ceux qui les soutiennent et, face à il est important d’avoir une connaissance préalable de ces outils pour une utilisation correcte.

Selon lui, il y a “une utilisation excessive des réseaux sociaux” en Espagne et dans le reste des pays.

“Les gens – a-t-il dit – ne sont pas au courant de tout ce qu’ils impliquent”, puisqu’un compte est créé sur ces plateformes, dans lequel non seulement l’utilisateur donne accès à ses informations, mais à partir du moment où l’utilisateur partage ” beaucoup de choses et le fait de qui les partage ».

ça peut t’intéresser

De son point de vue, « il réfléchit trop et avec joie » sur les réseaux sociaux ; sans savoir ce que signifie exprimer une opinion ou faire un certain commentaire sur l’une de ces plateformes, où l’utilisateur est exposé à des milliers de personnes.

Il a estimé qu’en Espagne la haine et les excuses pour le terrorisme sont classées comme des crimes, et a assuré que de nombreux internautes ne sont pas conscients, à de nombreuses reprises, des conséquences juridiques et pénales du lancement de certaines expressions sur les réseaux sociaux où “nous exposons notre vie privée à une limite extrême ».

Compte tenu de cela, il a qualifié de “très nécessaire” une éducation numérique à l’utilisation des technologies, qui, selon lui, doit commencer dès le plus jeune âge, pour parvenir à une utilisation correcte de ces plateformes numériques.