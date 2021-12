Un ingénieur Apple Car quitte l’entreprise pour une start-up de l’aviation électrique

Un autre ingénieur Apple Car a décidé de quitter l’entreprise pour une startup.

Tel que rapporté par CNBC, Michael Schwekutsch, directeur de l’ingénierie du projet Apple Car, a quitté l’entreprise. Selon le rapport, l’exécutif a rejoint Archer, une start-up de taxis aériens électriques, en tant que vice-président principal de l’ingénierie.

Archer travaille sur des taxis aériens électriques qui décollent et atterrissent verticalement. Comme ses concurrents Lilium et Joby Aviation, Archer vise à transporter des passagers sur de courts trajets, en évitant le trafic au sol ainsi que le bruit et les émissions générés par les avions et les voitures traditionnels à carburant.

Elle a déjà développé un modèle connu sous le nom de Maker qui peut transporter un passager et un pilote, et travaille sur un modèle à quatre passagers. La société vise à exploiter des services de mobilité aérienne urbaine à partir de Los Angeles une fois que ses avions auront été autorisés par la Federal Aviation Administration à des fins commerciales.