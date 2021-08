Un ingénieur Apple parle du mouvement et de la réponse #AppleToo dans une nouvelle interview

Une semaine après le début du mouvement #AppleToo, il a reçu près de 500 rapports de personnes de toute l’entreprise qui se sentent pour la plupart ignorés par l’équipe des ressources humaines. Dans une nouvelle interview, l’ingénieur Apple Cher Scarlett, qui est la voix du mouvement, a abordé le mouvement et la réponse interne des autres employés d’Apple.

Dans une interview avec Protocol, Scarlett dit qu’elle pense que la culture du secret et de la loyauté au sein d’Apple est très importante, et partager des préoccupations concernant le harcèlement, la discrimination ou l’intimidation est très différent de la divulgation d’informations confidentielles de l’entreprise.

“Il y a cette culture au sein d’Apple qui est très gratifiante du secret et de la loyauté, et quand j’ai lu certains de ces messages à mon sujet, ça s’infiltre beaucoup, les gens ont l’impression que je divulgue des données confidentielles.” Mais Scarlett ne le voit pas de cette façon – elle travaille dans le domaine de la sécurité et du droit d’entreprise, et elle a déclaré qu’elle ne divulguerait jamais d’informations sur les produits (et que son équipe directe la soutient et condamne les abus dont elle est victime).

Alors qu’Apple a toujours été connu pour ses employés qui ne disent jamais rien de leur travail, la pandémie a changé la donne. Au cours des derniers mois, les employés d’Apple ont partagé leurs inquiétudes concernant le paiement des capitaux propres, le retour au bureau, le harcèlement et même un ancien cadre de Facebook embauché par l’entreprise qui a été licencié pour ses convictions controversées.

« J’ai l’impression que l’entreprise doit être tenue pour responsable parce qu’elle ne se tient pas responsable. Les gens veulent se sentir entendus. Et ils ne se sentent pas entendus par Apple. Il y a des gens qui sont là depuis des décennies qui ont l’impression que les dirigeants d’Apple les écoutaient et leur faisaient sentir qu’ils étaient écoutés, et ils ont l’impression que c’est parti », a-t-elle déclaré. “Je veux juste trouver un moyen de créer une machine bien huilée qui permette aux gens d’avoir l’assurance que la presse, le public, disent au monde que ce qui vous est arrivé était odieux et inacceptable.”

À partir de maintenant, les organisateurs #AppleToo travaillent avec les employés pour les aider à déposer des histoires auprès d’organisations syndicales externes, comme le California Department of Fair Housing and Employment et la Federal Equal Opportunity Employment Commission.

« Des centaines de personnes sont venues me voir. Je ne peux même plus suivre le nombre de personnes qui ont partagé leurs histoires avec moi. Ce sont les vies des gens. Ce sont des êtres humains », a-t-elle déclaré. « Que faites-vous d’autre lorsque des centaines de personnes que vous ne connaissez pas viennent vous voir avec tous ces problèmes ? »

Selon Protocol, certains des organisateurs du mouvement #AppleToo invitent tous les employés actuels et anciens d’Apple à rejoindre un serveur social Discord “destiné à aider à créer une communauté”.

Pour l’instant, on ne sait toujours pas ce qui se passera avec ce mouvement, si Apple écoutera ou non. Une chose est sûre, la culture d’Apple évolue et de plus en plus d’employés s’expriment sur l’environnement de travail d’Apple.

