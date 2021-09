Un ingénieur de gameplay derrière ‘God of War’ est malheureusement décédé

God of War ne serait pas considéré comme un classique des temps modernes sans les contributions de George Mawle, un ingénieur de gameplay malheureusement décédé jeudi.

Travaillant chez Sony Santa Monica pendant le développement de God of War en tant que programmeur, Mawle était responsable de tout, des comportements de combat de l’ennemi à la satisfaction des armes. En particulier, le Leviathan Axe, universellement adoré, qui, selon de nombreux collègues de Mawle, ne serait pas le même sans ses efforts.

“Si vous avez déjà aimé lancer et rappeler la hache Léviathan ou faire tourner les chaînes des Lames du chaos dans God of War”, a déclaré Mihir Sheth, responsable de la conception de combat chez Sony Santa Monica, via Twitter. “Veuillez prendre un moment pour reconnaître que cela a été possible en grande partie grâce à l’ingénierie et à l’énergie de George Mawle, qui est malheureusement décédé le 2 septembre 2021.”

Sheth a poursuivi: «Je peux dire beaucoup plus, comme je suis sûr que c’est le cas avec beaucoup d’autres personnes avec qui il a travaillé. J’aimerais que d’autres partagent dans les commentaires. Les jeux sont créés par des gens, et nous en avons tous perdu un bon jeudi. Tu vas nous manquer mon grand.

Un certain nombre de développeurs de Sony Santa Monica ont laissé des mots émouvants dans la mémoire de Mawle.

Récemment, l’un des meilleurs développeurs de jeux avec qui j’ai travaillé et une légende absolue de Santa Monica Studio est décédé. Il s’appelait George Mawle. Il était l’un des gars les plus gentils et les plus sincères que je connaisse. Il est à gauche sur cette photo des récompenses du jeu. Excité comme toujours. pic.twitter.com/oFiC4w0lQz – Sam Handrick (@MDSVeritas) 4 septembre 2021

La seule bonne chose à propos de son départ de SMS il y a quelques mois, c’est que cela nous a donné l’occasion de dire au revoir et de dire à quel point le fait d’être ensemble nous manquerait. Je vais viser à travailler davantage comme Furious George et essayer d’avoir un impact sur les jeunes développeurs de la même manière qu’il m’a touché. RIP, bruv. – Anthony DiMento (@DiMentoXP) 4 septembre 2021

George était un être humain incroyablement drôle, intelligent et chaleureux. Il était l’un des pères de la sensation Léviathan. Sans sa curiosité et son intellect, ces moments de pure joie rappelant la hache n’auraient jamais existé. Ça me brise complètement le cœur qu’il soit parti. RIP frère💔 https://t.co/ILpeSQUsk0 – cory barlog 🖖 (@corybarlog) 6 septembre 2021

C’est assez touchant de voir les collègues de Mawle prendre le temps d’honorer leur défunt ami. Repose en paix, mon roi.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

