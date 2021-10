Un ingénieur de la marine américaine surpris en train de vendre des secrets sous-marins pour une crypto-monnaie

tldr; Jonathan Toebbe, un ingénieur nucléaire de l’US Navy, a été surpris en train de vendre des secrets de sous-marins nucléaires à un agent infiltré du FBI pour plus de 10 000 $ en crypto-monnaie. Toeb be et sa femme ont été accusés d’avoir enfreint la loi sur l’énergie atomique, qui régit la réglementation et l’élimination des matières nucléaires aux États-Unis.

