Un ingénieur de Mercedes honoré pour une invention qui a sauvé des vies en cas de pandémie

Ben Hodgkinson a été honoré par la reine après que le chef du génie mécanique de Mercedes a conçu un dispositif de sauvetage pour aider le NHS dans les premiers stades de la pandémie.

Hodgkinson a reçu une médaille de l’Empire britannique après avoir dirigé un effort à l’usine de Mercedes pour concevoir un nouveau CPAP [continuous positive airway pressure] dispositif pour aider le NHS, le gouvernement s’inquiétant du manque de ventilateurs disponibles.

L’équipe Mercedes lui a donné la permission de travailler sur le projet, a réaménagé son usine et a travaillé d’arrache-pied pendant 10 jours pour donner vie aux conceptions, Hodgkinson ayant été contacté par l’University College Hospital pour collaborer et « rétro-concevoir » une conception plus ancienne et reproduire le plus rapidement possible.

Mercedes transforme Brixworth en une usine de fabrication d’appareils CPAP, produisant jusqu’à 1 000 unités par jour. Ils ont également rendu les spécifications de conception disponibles gratuitement afin que d’autres fabricants puissent également les produire. Un travail absolument incroyable.https://t.co/UnBQ1qKeay #F1 pic.twitter.com/Kfc9U0XOYD – PlanetF1 (@Planet_F1) 7 avril 2020

Lorsqu’il a été informé de son honneur, Hodgkinson a déclaré « c’était complètement inattendu. C’est une sacrée chose », mais il pense que le personnel du NHS est celui qui mérite le crédit.

« Je suis fier de l’avoir fait, mais je ne me sens pas aussi digne que certains », a déclaré Hodgkinson au Northampton Chronicle and Echo. « Ce que j’ai fait, c’est travailler incroyablement dur pendant environ trois semaines.

« Il y a des médecins et des infirmières qui travaillent dans ces conditions, jour et nuit, depuis des mois et des mois.

« J’ai aidé autant que j’ai pu et c’était quelque chose que je savais faire. C’était juste mon devoir.

« J’ai travaillé en Formule 1 pendant 20 ans. Vous êtes poussé fort et c’est assez stressant mais vous avez cette retraite mentale que ce n’est que la course, ce n’est pas la vie ou la mort.

«Mais c’était la vie ou la mort. Les quelques heures de sommeil que j’ai volées, je me sentais coupable. Je me sentais mal de partir chaque matin.

L’utilisation de l’appareil a été rapidement approuvée et les CPAP ont été fabriqués et distribués dès que possible, jusqu’à 1 000 machines par jour étant fabriquées dans l’usine Mercedes de Brixworth pour être utilisées.

Les conceptions ont ensuite été mises gratuitement à la disposition d’autres nations et organisations, avec plus de 90 pays utilisant désormais la conception de Hodgkinson pour aider à sauver des vies dans le monde – y compris à partir d’une source surprenante.

« En tant qu’ingénieur, nous plaisantons toujours et disons ‘ce n’est pas sorcier’. Puis, tout d’un coup, la NASA télécharge vos conceptions et vous pensez que c’est peut-être le cas », a déclaré l’ingénieur lié à Red Bull.

Hodgkinson a été testé positif pour COVID-19 au début de la pandémie et était « hors de portée » pendant deux semaines, mais il était toujours touché de voir ses conceptions en première ligne dans la bataille contre le virus.

« Heureusement, je n’avais pas besoin d’un de mes propres appareils, mais pendant que j’étais au lit, on m’envoyait sans cesse des vidéos de leur utilisation. C’était très émouvant », a-t-il déclaré.

Hodgkinson est maintenant sur le point de rejoindre Red Bull pour devenir directeur technique de sa nouvelle division Powertrains après avoir été chassé de Mercedes.