Un ingénieur de Reddit explique comment le nouveau MacBook Pro M1 Max peut faire gagner du temps et de l’argent aux développeurs

Suite à l’annonce des nouveaux MacBook Pro alimentés par M1 Pro et M1 Max le mois dernier, une tendance est rapidement apparue avec plusieurs grandes entreprises technologiques déployant les nouvelles machines à leurs équipes d’ingénierie. À l’époque, les entreprises effectuant la mise à niveau comprenaient Uber, Twitter et Reddit.

Maintenant, l’ingénieur du personnel de Reddit, Jameson Williams, a partagé une ventilation détaillée des améliorations que la société s’attend à voir avec les nouveaux modèles de MacBook Pro.

Dans un article sur Reddit cette semaine, Williams a expliqué ses affirmations initiales sur l’efficacité des MacBook Pros M1 Pro et M1 Max. Dans un tweet viral publié plus tôt ce mois-ci, Williams avait déclaré que le coût de la mise à niveau d’une équipe de neuf ingénieurs vers le nouveau MacBook Pro serait de 32 000 $ et que le seuil de rentabilité serait atteint à trois mois.

Dans le message d’aujourd’hui, Williams dit que Reddit a observé qu’un MacBook Pro 2021 M1 Max peut terminer une version propre de l’application Reddit pour Android en environ la moitié du temps qu’un MacBook Pro Intel i9 à partir de 2019.

Le principe de base du tweet était de peser le coût initial de l’achat de nouveaux ordinateurs portables, ainsi que le coût d’opportunité de ne pas le faire. Autrement dit, j’ai voulu comparer ces deux formules : Coût net ($) avec 2019 i9 MBP =

(Aucun coût initial) + (Temps perdu à attendre sur les builds avec MBP 2019) * (Tarif horaire d’un Ingénieur) Et Coût net ($) avec MBP 2021 =

(coût initial de 31,5 k$) + (Temps perdu à attendre sur les builds avec 2021 MBP) * (Tarif horaire d’un ingénieur) Pour commencer, j’ai estimé qu’un ingénieur Android moyen passe 45 minutes à attendre les versions chaque jour. (Plus d’informations à ce sujet plus tard.) Mes collègues et moi avons ensuite comparé nos versions sur du matériel différent. Nous avons observé que le nouveau MacBook M1 Max 2021 a terminé une version propre de notre référentiel Android en deux fois moins de temps qu’un MacBook 2019 Intel i9. Cela signifie qu’un développeur Android pourrait économiser environ 22 minutes de temps de construction chaque jour.

Pour une version propre de l’application Reddit pour iOS, le MacBook Pro 2021 peut réduire encore plus le temps de construction.

L’article complet sur Reddit vaut la peine d’être lu, avec des détails supplémentaires sur certaines des autres considérations qui entrent dans ce type de décisions. En fin de compte, cependant, Williams conclut :

Il y a un vieil adage sur le fait d’être « penny-wise mais dollar-dumb ». Les départements d’ingénierie sont parfois victimes de l’adage, pensant qu’ils « économisent » 1 000 $/ordinateur portable alors que des dizaines d’ingénieurs sont inactifs, regardant les barres de progression. Le temps de développement est presque toujours plus cher que le matériel, comme j’espère le démontrer ici. Si vous extrapolez les résultats de cet article à l’ensemble de votre service, vous constaterez peut-être qu’une actualisation matérielle ciblée vous permet d’économiser entre 500 000 et 1 million de dollars de productivité par an.

