Un ingénieur et un enseignant rejoignent l’équipe spatiale caritative du milliardaire

L’ingénieur de Lockheed Martin Christopher Sembroski (extrême gauche) et le scientifique planétaire Sian Proctor (troisième à partir de la gauche) se joindront à l’assistant médecin Hayley Arceneaux (deuxième à gauche) et au PDG de Shift4 Payments, Jared Isaacman (extrême droite) sur un vol orbital SpaceX Dragon. La tour de lancement de SpaceX au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride est à l’arrière-plan. (Photo SpaceX)

L’équipage est prêt pour un vol spatial philanthropique financé par un milliardaire de la technologie – et Christopher Sembroski, un ingénieur de Lockheed Martin d’Everett, dans l’État de Washington, peut remercier un ami d’université pour en faire partie.

Sembroski participera à l’aventure spatiale Inspiration4 organisée par le PDG de Shift4 Payments, Jared Isaacman, grâce à un tirage au sort en ligne qui a attiré près de 72 000 entrées et recueilli des millions de dollars pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude de Memphis, au Tennessee. Sembroski, Isaacman et deux Les coéquipiers doivent se mettre en orbite plus tard cette année dans une capsule SpaceX Crew Dragon.

Bien que Sembroski ait acheté des billets pour le tirage au sort, il ne l’a pas vraiment gagné: au lieu de cela, un ami de ses études à l’Embry-Riddle Aeronautical University a été choisi, selon le New York Times. L’ami, qui reste anonyme, a décidé de ne pas aller dans l’espace – et a fait don du billet à Sembroski, un fan de l’espace dédié.

Sembroski a déclaré qu’il était stupéfait d’apprendre qu’il prendrait la place de son ami. «C’était ce moment de: ‘Oh, je vais dans l’espace? Vous m’avez choisi? Wow. Cool.’ Je veux dire, ce fut un moment de choc », a-t-il déclaré aujourd’hui lors d’un point de presse dans les installations de SpaceX en Floride.

Le vétéran de l’armée de l’air âgé de 41 ans et ancien conseiller du camp spatial servira de spécialiste de mission et aidera à gérer les opérations de charge utile, les expériences scientifiques et les communications de mission.

Sembroski vit et travaille dans la région de Seattle depuis plus d’une décennie, chez ATS Automation, MacDonald-Miller Facility Solutions et, plus récemment, en tant que responsable de la détection et du diagnostic des défauts des machines chez Lockheed Martin à Everett. Il a déclaré à . qu’il avait l’intention de suivre son travail quotidien et ses tâches parentales à la maison ainsi que sa formation aux vols spatiaux.

«Ce sera un exercice d’équilibre», a-t-il reconnu. «J’ai une équipe formidable. J’ai la chance d’avoir un superviseur et une entreprise formidables pour lesquels je travaille, qui a des horaires et des horaires flexibles – et ils comprennent que les gens ont une vie en dehors du travail. Je ne peux tout simplement pas penser à une meilleure opportunité de prendre ce temps supplémentaire que de faire partie de cet équipage.

Sembroski a déclaré qu’il avait essayé d’utiliser son expérience du camp spatial pour inspirer les autres à poursuivre leurs passions, avec l’exploration spatiale comme objectif. «Maintenant, c’est une opportunité incroyable pour moi de porter ce message à un public plus large», a-t-il déclaré.

Chris Sembroski et Sian Proctor sont de nouveaux membres de l’équipe Inspiration4. (Inspiration4 via YouTube)

L’autre membre d’équipage ajouté à la mission aujourd’hui est Sian Proctor, un professeur de géosciences de 51 ans et défenseur des STIM au South Mountain Community College à Phoenix. Proctor a remporté un concours distinct de style «Shark Tank» conçu pour récompenser l’utilisation innovante de la plate-forme de commerce en ligne Shift4Shop. Proctor a utilisé le logiciel pour alimenter son entreprise d’art spatial et a remporté plus de 200 autres candidats.

«Cette opportunité est la preuve que le travail acharné et la persévérance peuvent porter leurs fruits de manière inimaginable», a déclaré Proctor, qui est pilote d’avion licencié et a postulé à plusieurs reprises pour devenir astronaute de la NASA, dans un communiqué de presse. «J’ai toujours cru que je me préparais à quelque chose de spécial, et ce moment est arrivé avec Inspiration4.»

Lors du briefing d’aujourd’hui, Proctor a noté que son père travaillait à la station de suivi de la NASA à Guam pendant les missions Apollo sur la lune. «J’aime penser que l’espace est dans mon ADN», dit-elle.

Elle sera le pilote de la mission, soutenant Isaacman dans son rôle de commandant de mission.

Isaacman, qui est un pilote de jet qualifié et sera aux commandes du Crew Dragon, a choisi le quatrième membre de l’équipage le mois dernier. Elle est Hayley Arceneaux, une survivante du cancer et assistante médicale à St. Jude. Arceneaux, 29 ans, serait le plus jeune Américain à voler dans l’espace.

Nous apprenons l’identité des derniers membres d’équipage de la mission SpaceX # Inspiration4 entièrement civile dans l’espace. @tomcostellonbc rapporte du Centre spatial Kennedy. pic.twitter.com/NHpmzzmWD9 – AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 30 mars 2021

Cette semaine, l’équipage au complet a retracé les étapes à franchir pour la première fois au Kennedy Space Center de la NASA en Floride.

«Il est difficile de marcher ici comme ça dans nos combinaisons de vol et de ne pas imaginer ce que ça va être quand nous ferons exactement la même chose dans nos combinaisons spatiales», a déclaré Isaacman, 38 ans, dans une interview pour l’émission Today de NBC. au dernier étage de la tour de lancement de SpaceX.

Dans le communiqué de presse d’aujourd’hui, Isaacman a déclaré que l’objectif de la mission Inspiration4 est «d’inspirer l’humanité à soutenir Saint Jude ici sur Terre tout en découvrant de nouvelles possibilités pour les vols spatiaux habités.

«Chacun de ces membres d’équipage exceptionnels incarne le meilleur de l’humanité, et je suis honoré de les conduire dans cette mission historique et résolue et l’aventure d’une vie», a-t-il déclaré.

Isaacman a refusé de dire combien il payait SpaceX pour soutenir la mission.

Les membres de l’équipage suivront la routine d’entraînement de SpaceX pour les astronautes commerciaux et chevaucheront le Crew Dragon qui est actuellement amarré à la Station spatiale internationale, connue sous le nom de Resilience. Ce dragon devrait éclabousser avec un quatuor d’astronautes professionnels dans un mois environ, et serait remis à neuf pour être lancé au plus tôt le 15 septembre.

Parce que Resilience ne visitera pas la station spatiale pendant le voyage Inspiration4, la trappe d’amarrage du Dragon sera remplacée par une fenêtre à coupole géante pour améliorer la vue, a déclaré Isaacman.

Le plan de vol d’Inspiration4 demande à l’équipage de mener des expériences scientifiques sur environ trois jours, en suivant une orbite qui s’étendra jusqu’à 540 kilomètres (335 miles). Isaacman a déclaré que cela marquerait le voyage le plus éloigné des humains depuis les missions de la NASA pour entretenir le télescope spatial Hubble, il y a plus de dix ans.

Plusieurs autres missions spatiales à financement privé sont en cours, y compris l’effort d’Axiom Space pour envoyer un équipage de quatre personnes à la Station spatiale internationale à bord d’un Crew Dragon en 2022, et le plan du milliardaire japonais Yusaku Maezawa de piloter le vaisseau spatial de SpaceX qui n’a pas encore été lancé. vaisseau spatial autour de la lune et retour dans la période de 2023.