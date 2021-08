Un ingénieur logiciel vétéran lance la startup d’IA Hal9 tout en luttant contre de longs problèmes de COVID et de pandémie

Javier Luraschi, fondateur de Hal9. (Photo avec l’aimable autorisation de Javier Luraschi)

Y a-t-il vraiment un bon moment pour lancer une startup ?

C’est la question que Javier Luraschi se posait et à laquelle il répondait en quelque sorte en discutant de ses efforts pour « démocratiser l’intelligence artificielle » à travers sa nouvelle entreprise appelée Hal9.

Et bien que le démarrage d’une startup soit suffisamment difficile dans des circonstances normales, Luraschi a fait son choix pendant la pandémie de COVID-19 et tout en subissant les effets et en cherchant des réponses à long COVID, une condition dans laquelle les gens ressentent des symptômes de la maladie pour périodes prolongées.

Alors, à quoi pensait le vétéran de la technologie – qui a passé huit ans chez Microsoft et cinq autres chez les fabricants de logiciels RStudio – lorsqu’il a fait le saut en tant que fondateur de startup ?

« On dirait que c’était une très mauvaise idée à l’époque, n’est-ce pas ? » a déclaré Luraschi, souriant à l’autre bout d’un appel vidéo. «Je me souviens avoir parlé avec des membres de ma famille et ils m’ont dit : ‘Tu es fou. Qu’est ce que tu vas faire? Il n’y aura pas d’emplois.

L’automne dernier, lorsque ses plans pour Hal9 ont commencé à prendre forme, il n’y avait même pas de vaccin COVID. Les gens étaient paranoïaques, pour une bonne raison. Mais plutôt que d’effrayer Luraschi, cet état d’esprit l’a rendu plus déterminé à essayer quelque chose de nouveau.

“Vous savez toujours que vous ne pouvez pas tenir la santé pour acquise et nous savons tous que nous ne vivons qu’une fois. Mais je pense que la pandémie a mis les choses en perspective », a-t-il déclaré. “Je pense que tout le monde était en train de réévaluer ses priorités dans la vie et c’était le moment idéal pour tout repenser, et pour moi, il s’agissait de démarrer une startup.”

Visualisations de données réalisées à l’aide des outils de Hal9. (Image Hal9)

Luraschi a immigré du Mexique en 2006, embauché chez Microsoft à la sortie de l’université. Ingénieur logiciel toute sa carrière, il a travaillé sur des sujets tels que Microsoft Access, Office 365, les logiciels de base de données et les expériences de productivité des consommateurs au sein de l’entreprise.

Il a fait un autre bond en 2016 en quittant le géant de la technologie pour travailler à distance pour RStudio, basé à Boston. Il a même quitté Redmond, Washington, et a déménagé sa famille dans la ville plus endormie de Carnation, à 40 minutes de Seattle.

Il a déclaré que cette décision était également un “choix impopulaire” parmi ses amis.

“Mais nous sommes très heureux, Carnation est magnifique”, a déclaré Luraschi.

La lutte contre le long COVID – que les scientifiques décrivent comme un COVID qui ne se termine pas après 12 semaines – a été longue, déroutante et parfois douloureuse. Luraschi a souffert de douleurs musculaires, de fatigue, d’essoufflement, de problèmes gastro-intestinaux et d’insomnie, mais pas de fièvre ni de perte d’odorat. Les symptômes sont venus par vagues et quelques nouveaux se sont développés comme des douleurs pulmonaires et une toux sèche.

Seize mois plus tard, Luraschi souffre toujours d’essoufflement et d’un rythme cardiaque irrégulier. Il a dit qu’une grande partie de la douleur provenait de l’inconnu et du manque d’informations plus que de symptômes spécifiques.

“La bonne nouvelle, c’est que je me suis définitivement amélioré de mois en mois”, a-t-il déclaré. « Je peux actuellement contrôler les symptômes persistants restants avec un régime strict et des suppléments ; cela me fait me sentir « complètement rétabli », mais je sais d’après les récents travaux de laboratoire que je ne le suis toujours pas. »

Démarrer Hal9 avec une petite équipe a clairement égayé les perspectives de Lurachi. Il a levé 60 000 $ en financement de pré-amorçage auprès d’investisseurs providentiels et d’amis qu’il a rencontrés via Microsoft. Et son objectif plus important derrière sa technologie semble particulièrement utile – apporter plus d’outils à plus de personnes et par la suite réduire l’écart d’inégalité de la richesse.

“Je pense qu’en général, il y a une aura que l’intelligence artificielle est là pour automatiser les emplois et déplacer les gens et créer un plus grand écart d’inégalité de richesse entre les gens”, a déclaré Luraschi. « Cela dépend vraiment de qui automatise quoi. Qui a accès à ces ressources ? »

Hal9 permet aux développeurs Web de créer, visualiser et déployer des solutions d’IA à l’aide de technologies Web telles que TensorFlow.js et Node.js. La startup fournit un environnement intégré qui combine le glisser-déposer, un éditeur de code et une bibliothèque open source de composants pour accélérer le développement de l’IA à la périphérie, sur mobile et sur le Web.

Les outils sont conçus pour aider les clients à importer et visualiser facilement des données, à créer des expériences immersives et à réduire les coûts des projets d’IA. Et aidez les gens ordinaires à se lancer dans l’intelligence artificielle.

“C’est une raison suffisante pour que je donne vraiment un coup de feu”, a déclaré Luraschi.