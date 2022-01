Un ingénieur Mac Key M1 quitte Apple pour Intel

L’ancien directeur de l’architecture système Mac d’Apple, Jeff Wilcox, a annoncé cette semaine qu’il avait quitté Apple pour assumer un nouveau rôle chez Intel. Comme indiqué sur LinkedIn (via Tom’s Hardware), Wilcox faisait partie de l’équipe M1 d’Apple et il a joué un rôle clé dans la transition des puces Intel au silicium Apple.



Le profil de Wilcox indique qu’il a » dirigé la transition » de tous les Mac vers le silicium Apple, et avant cela, il a développé le SoC et l’architecture du système pour le coprocesseur T2 utilisé dans les Mac Intel.

Directeur de l’équipe d’architecture du système Mac qui comprenait toute l’architecture du système, l’intégrité du signal et l’intégrité de l’alimentation pour les systèmes Mac. A dirigé la transition de tous les Mac vers Apple Silicon en commençant par la puce M1, et a développé le SoC et l’architecture système derrière le coprocesseur T2.

Lorsque Wilcox a annoncé son départ d’Apple en décembre, il a déclaré qu’il poursuivait une nouvelle opportunité et qu’il était fier de ce qu’il avait accompli chez Apple.

Après huit années incroyables, j’ai décidé de quitter Apple et de saisir une autre opportunité. Cela a été une course incroyable et je ne pourrais pas être plus fier de tout ce que nous avons accompli pendant mon séjour là-bas, culminant avec la transition Apple Silicon avec les SOC et systèmes M1, M1 Pro et M1 Max. Tous mes collègues et amis Apple me manqueront beaucoup, mais j’attends avec impatience le prochain voyage qui commencera au début de l’année.

Wilcox a passé huit ans à travailler chez Apple, et depuis cette semaine, il est le CTO du Design Engineering Group chez Intel. Wilcox dit qu’il sera responsable de l’architecture de tous les SoC pour tous les segments de clients Intel. Avant de travailler pour Apple, Wilcox travaillait chez Intel où il était ingénieur principal sur les chipsets PC, et avant cela, il travaillait chez Magnum Semiconductor et Nvidia.

L’équipe silicium d’Apple est dirigée par Johny Srouji, vice-président des technologies matérielles d’Apple, et il n’est pas clair si le départ de Wilcox aura beaucoup d’impact sur le développement des puces silicium d’Apple à l’avenir. Apple est bien engagé dans sa transition vers le silicium Apple et devrait l’achever en 2022 avec le lancement de nouvelles machines Mac Pro et iMac Pro qui utilisent des puces de silicium Apple.

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a déclaré en octobre qu’il espérait reconquérir les affaires d’Apple à l’avenir en créant « une meilleure puce » que celle qu’Apple peut fabriquer. Il a également déclaré qu’il prévoyait de s’assurer que les produits d’Intel sont « meilleurs que les leurs » et qu’Intel dispose d’un écosystème plus ouvert et « vivant ». « Je vais me battre dur pour gagner les affaires de Tim dans ce domaine », a-t-il déclaré.

Plus tôt cette semaine, Intel a présenté un nouveau processeur Core i9 conçu pour les ordinateurs portables, et la société a affirmé qu’il est plus rapide que la puce M1 Max d’Apple utilisée dans les modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces.