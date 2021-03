Un initié d’Apple dévoile de nouveaux détails sur l’appareil photo de l’iPhone 13 – .

La série iPhone 13 est prévue pour septembre, selon certaines fuites récentes. Apple prévoit de revenir au calendrier de lancement normal de l’iPhone après avoir retardé l’événement de lancement de l’iPhone 12 et les dates de sortie de la série iPhone 12 l’année dernière. L’iPhone 13 offrira diverses mises à niveau que les fans apprécieront, selon les fuites. Cela comprend une refonte de l’encoche qui représenterait un changement de conception majeur. Mais tout ne changera pas dans l’iPhone 13, et certains fuyards prétendent même que le téléphone ne s’appellera même pas iPhone 13. Au lieu de cela, Apple ira avec un surnom d’iPhone 12s qui serait mieux adapté pour le combiné.

Un nouveau rapport d’un initié Apple de confiance indique en outre que l’iPhone 13 ne fournira pas de mises à niveau à tous les niveaux. Selon o Ming-Chi Kuo, l’objectif grand angle sera en grande partie intact sur les quatre modèles d’iPhone 13 lancés plus tard cette année.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Bien connecté à la chaîne d’approvisionnement d’Apple, Kuo a déclaré dans une nouvelle note aux investisseurs que MacRumors avait vu que Sunny Optical fabriquerait l’objectif grand angle 7P pour les quatre versions de l’iPhone 13.

Nous nous attendons à ce que Sunny Optical réussisse la vérification de la qualité de la commande d’objectifs grand angle 7P pour ‌iPhone 13‌. Étant donné que les iPhone 13 mini, 13 et 13 Pro partagent le même objectif grand angle f1.6 7P (par rapport à l’objectif grand angle f1.5 7P de 13 Pro Max), la commande de Sunny Optical est donc la plus demandée. Nous estimons que Sunny Optical expédiera l’objectif grand angle 7P de l’iPhone 13‌ à LG Innotek dès le mois de mai.

L’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro devraient disposer du même objectif grand angle que leurs prédécesseurs. L’iPhone 13 Pro Max obtiendra une petite amélioration, passant à un objectif grand angle f / 1.5 du grand angle f / 1.6 de l’iPhone 12 Pro Max.

Kuo a également noté que la demande d’Apple pour les lentilles optiques ne fera qu’augmenter dans les années à venir, alimentée en partie par les nouveaux produits AR et automobiles que Apple est censé fabriquer.

Les fuites précédentes indiquaient diverses mises à niveau de l’appareil photo prévues pour la série iPhone 13. Selon les rumeurs, l’objectif ultra grand angle présenterait des ouvertures f / 1.8 au lieu de l’ouverture f / 2.4 sur l’iPhone 12, ont déclaré les analystes de Barclays il y a quelques semaines.

Par ailleurs, l’analyste d’affichage Ross Young a déclaré en octobre 2020 que le capteur de caméra de l’iPhone 13 pro et de l’iPhone 13 Pro Max augmenterait.

Kuo a fait des prédictions supplémentaires sur la configuration de la caméra de l’iPhone 13, affirmant que la stabilisation d’image unique du capteur à déplacement de capteur de l’iPhone 12 Pro Max s’étendra à l’ensemble de la gamme iPhone 13 cette année.

Des capteurs et des ouvertures plus grands permettront au système de caméra de collecter plus de lumière et pourraient améliorer les modes de photographie en basse lumière et de nuit. La stabilisation du décalage du capteur réduira les tremblements de l’appareil photo et améliorera l’exposition de l’appareil, ce qui devrait également améliorer la photographie en basse lumière.

Comme toujours avec les rumeurs sur iPhone, rien ne peut être confirmé pour le moment. Que certains composants de l’appareil photo restent inchangés ou non, nous devrions nous attendre à des améliorations de l’appareil photo de la série iPhone 13. L’appareil photo a toujours été l’une des fonctionnalités les plus importantes de l’iPhone, et Apple les a toujours fournis, établissant la barre sur ce qui devrait être réalisable avec les appareils photo des smartphones. La concurrence a considérablement augmenté ces dernières années, mettant encore plus de pression sur l’équipe de caméras iPhone d’Apple.

Top Deal du jour Le coupon Crazy Amazon vous permet d’obtenir les meilleures prises intelligentes Wi-Fi pour seulement 3,50 $ chacune! Prix ​​courant: 27,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 14,00 $ (50%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: SPXNK4C6 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.