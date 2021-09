Un initié d’Apple dévoile les premiers détails de l’iPhone 15 et le calendrier de sortie de l’iPhone pliable

in

Ce qui est bien avec les rumeurs sur l’iPhone, c’est qu’elles ne finissent jamais. Exemple concret: nous ne sommes même pas à une semaine de l’introduction de l’iPhone 13 par Apple et nous commençons déjà à voir des rumeurs entourant l’iPhone 14 et l’iPhone 15. La semaine dernière, par exemple, le célèbre leaker Jon Prosser a révélé que Face ID les capteurs de l’iPhone 14 seront situés sous l’écran. De plus, Prosser dit qu’il y aura une caméra selfie perforée.

Prosser a quelque chose d’un palmarès aléatoire en ce qui concerne les rumeurs d’Apple. Dans cet esprit, il est probablement sage de prendre le rapport avec un grain de sel. Ming-Chi Kuo, cependant, est sans aucun doute le meilleur analyste Apple travaillant aujourd’hui. Kuo peut généralement glaner des informations sur la feuille de route des produits d’Apple des années à l’avance. Cela dit, Kuo a récemment publié un doozy d’un rapport d’investisseur avec des détails concernant l’iPhone 15 et le mythique iPhone pliable.

Fonctionnalités de l’iPhone 15

L’iPhone 15 d’Apple est certes dans deux ans, mais ce n’est un secret pour personne qu’Apple prépare son ensemble de fonctionnalités des années à l’avance. À cette fin, Kuo – via AppleInsider – écrit que l’iPhone 15 comportera un capteur Touch ID sous l’écran.

Nous avons vu plusieurs rapports crédibles au cours des derniers mois indiquant l’intérêt d’Apple pour le retour de Touch ID. En fait, Apple a déposé plusieurs brevets relatifs aux technologies de capteur d’empreintes digitales sous-écran. Il est également possible qu’Apple ajoute un capteur Touch ID au bouton d’alimentation de l’iPhone 15.

En supposant qu’un iPhone avec Touch ID soit en préparation, il reste à voir si Apple prévoit d’éliminer Face ID ou de faire coexister les deux schémas d’authentification.

iPhone pliable

Au-delà de l’iPhone 15 2023, Kuo écrit qu’un iPhone pliable arrivera en 2024. Cela signifie que nous pouvons probablement nous attendre à une date de sortie de l’iPhone Fold en septembre 2024, si Kuo a raison. Nous avons vu plusieurs rapports indiquant l’intérêt d’Apple pour un iPhone pliable ces dernières années. Le succès remporté par Samsung avec ses smartphones pliables démontre qu’il existe un marché pour un tel appareil.

Selon Kuo, un iPhone pliable comportera probablement un écran de 8 pouces avec une « résolution de 3 200 x 1 800 pixels ».

Il y a quelques mois, Prosser a divulgué que l’iPhone pliable d’Apple serait doté de « deux panneaux d’affichage séparés sur une charnière » et de « bords ronds en acier inoxydable ». La fuite de Prosser décrit un iPhone dont l’esthétique est similaire à celle de l’iPhone 11, mais cela a peut-être changé compte tenu du nouveau design à bords plus plats de l’iPhone 12.

Prosser a également déclaré que l’iPhone pliable n’inclurait pas d’encoche. Au lieu de cela, il aura un “petit front” juste au-dessus de l’écran pour abriter Face ID et d’autres capteurs.

“Les mèmes sont drôles”, dit Prosser, “mais il ne semble pas qu’ils aient simplement collé deux téléphones ensemble. Même s’il s’agit de deux panneaux distincts, lorsque les écrans sont étendus, cela semble assez continu et homogène.

Kuo dit qu’Apple a rencontré quelques obstacles techniques avec l’iPhone 15 et l’iPhone pliable.