Un initié d’Apple dévoile une fonctionnalité révolutionnaire de l’iPhone 2023 qui n’a jamais été vue auparavant – .

L’encoche de l’iPhone X a apporté un tout nouveau design d’iPhone et a cimenté l’idée que les vendeurs de smartphones seraient bientôt en mesure de fabriquer le smartphone tout écran parfait. L’encoche de l’iPhone a un objectif clair et c’est un compromis de conception dont Apple ne peut se passer. La lunette partielle abrite les composants Face ID qui permettent la reconnaissance faciale 3D, une fonctionnalité non disponible sur autant de téléphones Android. La caméra selfie et le haut-parleur sont également inclus dans l’encoche. Les fournisseurs d’Android ont rapidement adopté la conception de l’encoche pendant la majeure partie de 2018 sans reproduire la fonctionnalité sophistiquée et coûteuse de Face ID. Ensuite, ils sont passés à différentes conceptions tout écran qui présentent différents types de compromis de caméra. La conception de smartphone la plus populaire de l’écosystème Android est l’écran perforé, qui comporte un minuscule trou de caméra perçant à travers l’écran. Les fabricants de smartphones travaillent sur une technologie qui rendrait possible les caméras sous-écran.

Les modèles d’iPhone 13 de cette année devraient généralement présenter une encoche plus petite. La lunette Face ID ne sera pas aussi large que la version actuelle, car le haut-parleur avant se déplace vers le haut de la lunette mince qui entoure l’écran. Un fuyant respecté affirme qu’Apple abandonnera complètement l’encoche en seulement deux ans, donnant aux fans la rumeur la plus excitante sur l’iPhone à ce jour.

Selon certaines rumeurs, Apple lancerait à l’avenir une variante de l’iPhone SE qui comporterait un écran perforé, comme les écrans vus sur les appareils Android actuels. Mais l’analyste Ming-Chi Kuo affirme maintenant qu’Apple a un plan de conception plus audacieux pour les iPhones 2023. Selon une nouvelle note aux clients à laquelle MacRumors s’est emparé, le système d’identification de visage passe sous l’écran. Les iPhones 2023, que nous allons appeler iPhone 15 pour le moment, introduiront également un nouvel objectif périscope qui permettrait de meilleures capacités de zoom. Plusieurs smartphones Android disposent déjà de caméras périscopes, dont le Galaxy S21 Ultra lancé plus tôt cette année.

Kuo a déclaré dans un rapport précédent que le même iPhone 15 comportera un capteur d’empreintes digitales sous-écran, une autre technologie largement utilisée sur Android pour offrir une authentification sécurisée. Seule une poignée de fournisseurs Android a déjà tenté de répliquer Face ID, y compris Huawei, LG et Google, de sorte que la plupart d’entre eux ont conservé le capteur d’empreintes digitales tout en optant pour des conceptions tout écran. Apple a des brevets pour diverses technologies qui peuvent être utilisées pour les capteurs d’empreintes digitales sous-écran et certains antérieurs à Face ID. Mais Apple n’a jamais utilisé la technologie ou attend qu’elle mûrisse. Certains rapports indiquent que l’iPhone de cette année pourrait inclure un capteur Touch ID sous l’écran, mais nous n’avons pas encore vu de confirmations significatives.

L’encoche de l’iPhone X abrite les caméras et capteurs Face ID, la caméra selfie et le haut-parleur. Source de l’image: Apple Inc.

Si les prédictions de Kuo se réalisent, l’iPhone 15 pourrait comporter deux méthodes d’authentification différentes, toutes deux placées sous l’écran. On ne sait pas combien de versions de l’iPhone 15 à venir en 2023 comporteront à la fois Face ID et Touch ID.

Placer le système de caméra Face ID sous l’écran est le genre de mise à niveau que nous attendions d’Apple. L’utilisation de l’authentification faciale 3D l’emporte sur les capteurs d’empreintes digitales dans la plupart des cas, et elle est plus sécurisée. Le fait que le système envoie des lasers à travers les pixels fonctionnels d’un écran, puis lise ces informations à travers les mêmes pixels, serait une réalisation massive. Cela ressemble également à une mise à niveau coûteuse.

On ne sait pas non plus si Apple placerait également la caméra selfie sous l’écran ainsi que cette mise à niveau de Face ID pour les iPhones 2023. Si tel était le cas, l’iPhone 15 présenterait en effet le design de smartphone tout écran parfait que nous avons toujours voulu.

Divers autres acteurs de l’industrie travaillent avec la technologie des caméras sous-écran. ZTE a lancé le premier appareil de ce type au monde l’automne dernier, et d’autres fabricants chinois de smartphones ont présenté des concepts fonctionnels les années précédentes. Samsung a annoncé sa propre technologie de caméra sous panneau (UPC) pour les écrans OLED conçus pour les ordinateurs portables au début de 2021, et le Galaxy Z Fold 3 aurait une caméra UPC.

