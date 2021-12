Un initié d’Apple dit que de nouveaux modèles AirPods, Apple Watch et iPhone SE arriveront en 2022 et 2023

Apple est l’une des entreprises les plus secrètes de la planète, mais aucune entreprise n’est à l’abri des fuites en 2021. Il y a quelques années, nous avons été surpris d’apprendre quelque chose sur un nouvel iPhone avant la révélation. Maintenant, nous apprenons des détails sur les nouveaux produits Apple des années avant que la société ne les annonce. À ce stade, l’analyste Ming-Chi Kuo a partagé cette semaine un rapport détaillant les versions d’Apple pour les deux prochaines années. Kuo prédit qu’Apple lancera trois nouveaux modèles Apple Watch et ses AirPods Pro de deuxième génération en 2022. L’iPhone SE 3 suivra ensuite en 2023.

Apple en 2022 : Nouvelle Apple Watch et AirPods Pro 2

Selon Kuo, la gamme Apple Watch pour 2022 pourrait inclure « Apple Watch 8, la nouvelle Apple Watch SE et la version sports extrêmes ». Apple sort une nouvelle montre chaque année, comme c’est le cas avec l’iPhone. En tant que telle, l’Apple Watch Series 8 était pratiquement garantie pour 2022. Les deux autres modèles sont un peu plus surprenants, en particulier avec les deux prévus pour la même année.

Les rumeurs de deux nouveaux modèles Apple Watch supplémentaires qui sortiront en 2022 circulent depuis des mois. Auparavant, Bloomberg avait signalé que le modèle sport aurait une résistance aux chocs et une protection supplémentaires par rapport au modèle standard. Avec son extérieur robuste, le nouveau modèle serait mieux adapté pour la randonnée, l’escalade et la natation. Cela donnerait également à Apple la possibilité de rivaliser avec Casio, qui fabrique une gamme de montres G-Shock qui peut être battue.

Kuo s’attend également à ce qu’Apple lance le très attendu AirPods Pro 2 l’année prochaine. Cela fait maintenant plus de deux ans qu’Apple a lancé le premier AirPods Pro. Depuis, des rumeurs sur le modèle de deuxième génération circulent. Un autre rapport de Bloomberg du début de l’année avait suggéré qu’Apple supprimerait complètement les tiges. Tout comme les Beats Studio Buds, les AirPods Pro 2 seraient encore plus compacts. Ils peuvent également avoir des capteurs de mouvement pour le suivi de la condition physique.

Apple en 2023 : iPhone SE 3 et plus

Mais Kuo ne s’est pas arrêté là. Il a également spéculé sur l’avenir de l’iPhone SE. L’analyste n’attend pas grand-chose de l’iPhone SE 2022, qui, selon lui, comportera une modeste augmentation des spécifications et l’écran familier de 4,7 pouces. En 2023, Apple lancera le premier véritable iPhone SE de nouvelle génération. Kuo dit que nous devrions nous attendre à ce que l’iPhone SE 2023 ait un écran plus grand et 4 Go de RAM.

Cela correspond à un rapport publié par TrendForce la semaine dernière. L’iPhone SE 2022 aidera Apple à étendre sa portée avec un appareil 5G abordable. Pendant ce temps, l’iPhone SE 2023 fera évoluer la ligne budgétaire d’Apple avec un design moderne. Certaines sources s’attendent même à ce qu’Apple saute l’encoche et passe directement à une caméra selfie perforée sur l’iPhone SE de quatrième génération.

À condition qu’il n’y ait plus de perturbations majeures dans la chaîne d’approvisionnement, Apple va avoir quelques années très chargées. En 2022, nous pouvons nous attendre à l’iPhone 14, l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE 2, l’Apple Watch robuste, les AirPods Pro 2 et l’iPhone SE 3. Puis en 2023, Apple lancera l’iPhone 15, l’Apple Watch Series 9. , et iPhone SE 4. Et c’est exactement ce que nous savons jusqu’à présent.