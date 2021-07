Un initié d’Apple dit que l’iPad mini redessiné arrive cet automne

in

Faisant suite à ses affirmations antérieures, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré dans un bulletin d’information ce week-end que l’iPad mini devait subir une refonte cette année. Des rapports précédents, y compris celui de Gurman, indiquaient qu’Apple prévoyait une mise à jour radicale de la conception de sa plus petite tablette. L’initié d’Apple bien connecté a offert dimanche plus d’informations sur l’actualisation de l’iPad mini 2021.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock… au prix le plus bas depuis le Prime Day ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

L’iPad mini de 7,9 pouces d’Apple a été mis à jour pour la dernière fois en 2018. Mais il s’agissait d’une mise à niveau matérielle indispensable qui a apporté la puce A12 Bionic et la prise en charge d’Apple Pencil à l’iPad le plus portable. Le design de l’iPad mini est resté le même. Depuis lors, Apple a publié des mises à jour plus intéressantes pour iPad Air et iPad Pro sans aborder l’iPad mini. 2021 pourrait être l’année où cela changera.

Peut-être que l’iPad le plus excitant de ces dernières années concerne l’iPad Air de l’année dernière. La tablette de milieu de gamme a été le premier appareil Apple à arborer la nouvelle puce A14 Bionic. L’A14 alimente également la série iPhone 12 lancée par la suite. Mais l’iPad Air présente également un design semblable à celui de l’iPad Pro. Les lunettes sont plus minces et il n’y a pas de bouton d’accueil. L’Air n’a pas de Face ID, mais Apple a placé un capteur Touch ID unique à l’intérieur du bouton d’alimentation. Apple n’a jamais fait cela avec aucun produit. Le mouvement taquiné, nous pourrions voir quelque chose de similaire sur d’autres appareils.

Mises à niveau attendues pour l’iPad mini 2021

L’iPad mini est le genre d’appareil Apple qui pourrait bénéficier de la même mise à niveau Touch ID. Le retrait du capteur d’empreintes digitales par l’avant libérerait plus d’espace qui pourrait être utilisé pour augmenter la surface de l’écran.

Gurman a déclaré dans sa newsletter Power On (via .) que le nouvel iPad mini “devrait être utilisé” pour une sortie cet automne. Gurman a expliqué que le design de l’iPad mini 2021 sera similaire à l’iPad Air 2020. Cela en ferait la « plus grande refonte de l’histoire de neuf ans » de l’iPad mini. La nouvelle tablette devrait également comporter le dernier processeur à l’intérieur.

Malgré les affirmations et l’exactitude de Gurman, ce n’est qu’une rumeur. Apple pourrait utiliser le design iPad Air sur le nouvel iPad mini. Ou cela pourrait aller pour une solution différente. En ce qui concerne la mise à niveau du système sur puce de la série A, ce que nous examinons n’est pas clair. Ce pourrait être l’A14 Bionic ou le prochain A15 Bionic qui alimentera la série iPhone 13. Apple a surpris le monde plus tôt cette année en révélant que le nouvel iPad Pro fonctionne sur le processeur M1. La performance est l’une des principales caractéristiques des appareils Apple. Ainsi, la mise à niveau de l’iPad mini 2021 doit consister à améliorer les performances en plus de la refonte radicale.

Apple a dévoilé l’iPad Air 2020 en septembre dernier. Cette année, Apple a annoncé l’actualisation de l’iPad Pro 2021. On ne sait pas quand les annonces régulières iPad et iPad mini tomberont cet automne. La pandémie a contraint Apple à modifier considérablement les lancements de produits de l’automne dernier. Les choses pourraient se passer différemment cette année.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock… au prix le plus bas depuis le Prime Day ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission