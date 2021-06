Un initié de l’UE admet que Bruxelles considère toujours la Grande-Bretagne sous sa domination: “Vous n’êtes PAS un empire!” | Politique | Nouvelles

De nombreuses personnes dans les quatre plus grands pays de l’UE pensent que depuis le Brexit, les relations entre les politiciens européens et britanniques sont devenues moins cordiales. Plusieurs pensent également que l’UE est toujours déterminée à punir le Royaume-Uni pour son départ. Les résultats d’une enquête exclusive pour Euronews par Redfield et Wilton Strategies reflètent les relations tendues entre les deux parties – malgré un accord commercial global conclu en décembre dernier.

On a demandé aux Français, aux Allemands, aux Italiens et aux Espagnols s’ils pensaient que le comportement des politiciens britanniques envers l’UE et ses membres était devenu plus ou moins cordial, ou n’avait pas changé après le Brexit.

Dans les quatre pays, plus de personnes ont répondu « moins cordialement » que celles qui ont donné une autre réponse : 51 % en Espagne, 43 % en Italie, 39 % en Allemagne et 37 % en France.

L’enquête d’Euronews révèle également que de nombreuses personnes dans les quatre pays de l’UE sont d’accord avec la déclaration : « L’Union européenne veut punir le Royaume-Uni pour son départ ».

Dans trois pays, plus de personnes (en Italie 35 pour cent, en Espagne 34 pour cent, en France 33 pour cent) pensaient que c’était le cas que celles qui n’étaient pas d’accord.

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, l’eurodéputé italien Antonio Maria Rinaldi a également souscrit à la déclaration.

Il est également allé plus loin, accusant Bruxelles de toujours considérer la Grande-Bretagne comme “une de ses provinces”.

Il a déclaré: “L’UE sait parfaitement que si le retrait du Royaume-Uni avait été facile, tous les autres États membres auraient emboîté le pas en un clin d’œil.

“Ils essaient de tout compliquer pour que les autres pays comprennent qu’ils ne devraient jamais emprunter cette voie.

“Je veux être encore plus précis : l’UE interfère à tort avec les souverainetés des pays.

JUST IN : La menace explosive de Viktor Orban pour l’UE : « Abandonnez les États-Unis d’Europe !

“Le Royaume-Uni est un pays fier et souverain, donc les interférences ne sont pas tolérables.”

Il a ajouté : « Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE mais ils ne le comprennent pas.

“Ils le considèrent toujours sous leur règne, ils le voient comme une province sous leur empire.

“Ce n’est pas le cas. Et l’UE n’est pas un empire.”

S’exprimant à l’Institut Jacques Delors à Paris en octobre 2016, l’ancien président français François Hollande a affirmé que la Grande-Bretagne devait payer un prix pour quitter l’UE.

Lors d’un dîner en présence de l’ancien président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et du négociateur en chef du Brexit Michel Barnier, M. Hollande a déclaré : « Il doit y avoir une menace, il doit y avoir un risque, il doit y avoir un prix, sinon nous serons en négociations qui ne se termineront pas bien et, inévitablement, auront des conséquences économiques et humaines.

« La Grande-Bretagne a décidé d’un Brexit, je crois même d’un Brexit dur.

“Eh bien, nous devons aller jusqu’au bout de la volonté de la Grande-Bretagne de quitter l’Union européenne.”

M. Hollande a longtemps insisté sur le fait que la Grande-Bretagne devait vivre avec les conséquences de la sortie de l’UE.

Il a ajouté que “la fermeté” était absolument nécessaire sinon “les principes de l’Union européenne seront remis en question” et “d’autres pays ou d’autres parties seront disposés à quitter l’Union européenne afin d’avoir les avantages supposés et aucun inconvénient ou règle”.

Son discours a marqué le 20e anniversaire de la création de l’Institut Jacques Delors, un think tank fondé par l’ancien président de la Commission européenne.

M. Hollande a déclaré que Delors “avait également fait face à une crise provoquée par le Royaume-Uni”, notant que dans les années 80, l’ancien Premier ministre Margaret Thatcher a obtenu un rabais sur ses contributions à l’UE d’une valeur de plusieurs milliards de livres chaque année.

Il a déclaré : « Thatcher voulait rester en Europe, mais a reçu un chèque en retour.

«Aujourd’hui, la Grande-Bretagne veut partir, mais ne veut rien payer. Ce n’est pas possible.”