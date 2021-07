Un initié de Marvel livre un incroyable spoiler «Spider-Man 3»

Si vous êtes un fan de Marvel essayant désespérément d’éviter tous les spoilers MCU cette année, alors vous n’avez pas de chance quand il s’agit d’un titre. Spider-Man : No Way Home est l’un des films Marvel les plus attendus de l’année. N’importe quel film de Spider-Man serait facilement l’une des principales attractions cinématographiques de l’année. Mais le successeur de Far From Home serait d’autant plus excitant grâce à cet énorme cliffhanger dans les scènes post-crédits de Spider-Man 2. Ce qui rend No Way Home si attrayant, c’est l’énorme spoiler de l’intrigue de Spider-Man 3 qui est dans la nature depuis plus d’un an. C’est le spoiler de l’intrigue que vous ne pouvez pas éviter, peu importe vos efforts. Spider-Man 3 sera un film multivers mettant en vedette des personnages de différents univers, y compris les versions précédentes de Spider-Man.

Savoir que Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtront dans le film ne devrait pas ruiner l’attrait du film. Mais un initié dit être familier avec le film fourni spoilers supplémentaires sur l’intrigue de Spider-Man 3 que vous voudrez peut-être éviter.

C’est le plus grand secret de polichinelle à Hollywood en ce moment : Holland, Maguire et Garfield seront Spider-Men ensemble. Même le chef de Marvel, Kevin Feige, l’a abordé la semaine dernière lors de la première de Black Widow sur le tapis rouge. On connaît peut-être la grosse surprise de Marvel et Sony pour No Way Home, mais le film reste passionnant. Nous ne savons pas ce qui se passera dans le film, bien que des fuites non confirmées aient peut-être gâché une grande partie de No Way Home.

La grande fuite de l’intrigue de Spider-Man 3

Entrez Daniel Richtman, une source en ligne bien connue de scoops Marvel. Il a offert de nombreux détails précis sur le MCU au fil des ans. Tous ne se réalisent pas, mais les choses changent parfois. Feige a confirmé dans la même interview pour la première de Black Widow la semaine dernière que la société suivait de près le bavardage du MCU. Ainsi, ils peuvent toujours s’adapter à ce que les fans discutent en ligne et même apporter des modifications pour atténuer les fuites, lorsque cela est possible.

Par exemple, nous savions depuis des mois que Benedict Cumberbatch apparaîtrait en tant que Docteur Strange dans WandaVision, mais cette fuite ne s’est jamais réalisée. C’est parce que Marvel a changé d’avis et a décidé de ne pas faire appel au Sorcier Suprême. Rien n’indique que les fuites de WandaVision ont forcé Marvel à reconsidérer, mais c’est quelque chose qui pourrait toujours arriver avec des détails mineurs.

Bien entendu, la présence de Maguire et Garfield dans No Way Home n’est pas un détail mineur. Ce n’est pas quelque chose que Marvel et Sony pourraient modifier de manière significative. Et Richtman vient de faire quelques révélations passionnantes sur l’intrigue de Spider-Man 3 sur ces deux Spider-Men.

Maguire et Garfield sont plus que de simples camées

Répondant aux fans sur Twitter, Richtman a déclaré que Maguire et Garfield sont plus que des camées passionnants. À partir du moment où ils apparaissent dans le film, “Tobey et Andrew deviennent co-leaders en Hollande”, a déclaré le responsable des fuites.

J’ai entendu dire qu’à partir du moment où ils apparaissent dans le film, Tobey et Andrew deviennent co-leaders en Hollande. https://t.co/m6zqWlJqan – Daniel Richtman #BlackLivesMatter (@DanielRPK) 4 juillet 2021

Il ne suffit pas que Maguire et Garfield soient co-responsables. Nous voulons voir beaucoup des trois Spider-Men dans le film. L’initié a taquiné que c’est précisément le cas.

Elles sont – Daniel Richtman #BlackLivesMatter (@DanielRPK) 4 juillet 2021

Dans un fil distinct, Richtman a déclaré qu’il souhaitait rappeler aux fans que le principal méchant de Spider-Man 3 sera le Bouffon vert.

C’est un signe qu’il est le méchant principal. Comme je l’ai déjà dit, je voulais juste rappeler aux gens 😀 https://t.co/tyBFt7CDjz – Daniel Richtman #BlackLivesMatter (@DanielRPK) 4 juillet 2021

C’est le genre de fuite de l’intrigue de Spider-Man 3 que nous avons vu maintes et maintes fois – que Norman Osborn sera le grand méchant du film.

Comme je l’ai déjà dit, il n’y a aucun moyen de vérifier ces fuites de complot No Way Home. Mais une autre fuite récente de l’intrigue complète de Spider-Man 3 s’aligne sur Richtman: Maguire et Garfield joueront des rôles majeurs dans le film.

