Un initié de Newcastle se heurte à Simon Jordan en direct sur talkSPORT et affirme que la prise de contrôle «n’est pas terminée» malgré le dernier revers

in

Un initié de Newcastle affirme que la prise de contrôle du club soutenue par les Saoudiens ” n’est pas terminée ” alors qu’il s’est affronté avec Simon Jordan sur talkSPORT.

La financière Amanda Staveley a rejoint talkSPORT vendredi dernier et a revendiqué le rachat par son consortium, qui comprend sa société PCP Capital Partners, le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite – le partenaire majoritaire – et les frères Reuben.

.

Staveley a continué d’insister pour que la prise de contrôle de Newcastle se fasse

La prise de contrôle s’est effondrée l’année dernière lorsque la Premier League a rejeté l’offre sur la base du test des directeurs et des propriétaires avec Mike Ashley qui dirigeait toujours le club.

Vendredi, un groupe d’une centaine de supporters de Newcastle s’est rendu à Londres pour manifester sur la place du Parlement contre ce qu’ils considèrent comme un manque de transparence de la part de la Premier League concernant l’échec de l’offre publique d’achat.

Jordan s’est affronté avec Staveley en direct sur talkSPORT et a affirmé qu’elle “excitait la populace” auprès d’une “base de fans crédule”.

Newcastle a ensuite reçu un coup dur la nuit dernière alors que leur affaire d’arbitrage avec la Premier League a été retardée jusqu’en 2022.

. – Contributeur

Ashley est impopulaire parmi les fans de Newcastle et essaie de vendre le club depuis des années

Le retard, causé par des “problèmes de divulgation de preuves”, signifie que le propriétaire actuel, Mike Ashley, pourrait rester à la barre pendant toute la saison prochaine.

Le podcasteur de Newcastle, Steve Wraith, s’est heurté à Jordan à l’antenne aujourd’hui à propos de ses affirmations sur le club.

SW : « Je ne crois pas que ce soit fini. Simon est journaliste…”

SJ: “Je ne suis pas.”

SW: « Vous êtes un journaliste et un animateur en tant que personne qui va sur talkSPORT et qui parle parfois avec beaucoup de bon sens, mais quand il s’agit de Newcastle, j’ai bien peur que vous n’ayez absolument aucune idée.

«Vous êtes venu sur votre chaîne de radio pour obtenir des hits et des morsures et des fans de Newcastle.

« Vous avez fait la même chose lorsque vous étiez à l’Observer. Vous avez bouleversé beaucoup de gens en écrivant des trucs controversés et ce travail a mal tourné.

«Ce travail pourrait aller de cette façon aussi si vous continuez à agacer les fans de Newcastle et à les appeler crédules et ignorants. C’est embarrassant pour quelqu’un dans votre position de venir nous traiter de naïfs pour avoir voyagé à Londres et manifesté.

« Est-ce que vous appeliez les fans de Manchester United naïfs ?

News Group Newspapers Ltd

Jordan a été franc sur les événements à Newcastle

SJ: « J’ai qualifié leur comportement d’épouvantable au moment où ils ont fait irruption dans le stade.

« Laissez-moi juste vous corriger sur quelques points, Steve.

« Je ne dis rien pour les appâts à clics. Je dis ce que je veux dire et je veux dire pourquoi je dis. Cela pourrait bien être faux et vous pourriez ne pas l’aimer.

« Mon travail à l’Observer était il y a 16 ans, j’ai écrit 20 articles et c’est tout ce que j’ai fait. Je n’ai pas écrit des choses pour contrarier les gens et la majorité des gens que j’ai énervé étaient l’establishment, qui a besoin d’être énervé.

“Tout ce que j’ai fait, c’est une observation sur ce que certaines personnes vous nourrissent parce que je pense que vous, en tant que fans de Newcastle, méritez mieux.

“Vous soutenez votre club comme tous les fans et vous avez le droit de rêver grand, mais vous avez aussi le droit de se faire dire les bonnes choses.

“Avec la plus grande volonté du monde, les gars vous voulaient en pré-enregistrement. Je voulais que vous ayez votre opinion en direct et que vous me défiiez, indépendamment du fait que la plupart de vos fans au cours du week-end se sont entassés avec des commentaires abusifs à mon sujet que vous aimiez.

Nick Clay

Les partisans de Geordie ont manifesté à Londres

« Je suis quelqu’un de très respectueux, mais je suis aussi quelqu’un de très franc. J’appelle les choses comme elles sont. Je ne crois pas que les fans de Newcastle étaient crédules pour venir à Londres.

« Je crois qu’ils faisaient une course folle.

SW: “Vous avez dit que nous étions naïfs.”

SJ: « Je pense que tu étais naïf. Je pense que vous écoutez Amanda, une personne qui vous appelle, qui ne se présente même pas à la fonction elle-même et ne vous aide pas à y aller.

SW: « J’ai des contacts des deux côtés de l’affaire. Vous dites que PIF est parti. PIF est en contact régulier avec Newcastle United, Simon.

« Quelque chose que vous ne mettez pas en évidence parce que cela correspond à votre programme contre Amanda.

“Tu as été très impoli avec Amanda le week-end.”

SJ: “J’ai été impoli avec Amanda la semaine précédente pas le week-end.”

SW: “J’aimerais que vous veniez dans notre émission et parliez aux fans de Newcastle plutôt que de vous cacher sur talkSPORT et de dire ce que vous voulez dire.”

SJ: « Je ne me cache nulle part. Avec le plus grand respect du monde, mon pote, tu étais un pré-enregistrement et je t’ai demandé de venir en live.

«Je vous veux les gars et Amanda Staveley dans la série. Je te veux dans la série et je veux avoir ton opinion.

GETTY

Il faudra peut-être un certain temps avant de voir un nouveau propriétaire à Newcastle

Jim Blanc: « Dites-moi pourquoi vous, l’une des voix les plus prolifiques des fans, ne pensez pas que l’accord saoudien est mort ?

SW: « C’est parce que les PIF sont clairement toujours là, Amanda est toujours là et les Rubens sont toujours là.

« Peu importe à quel point les gens aiment faire des cajoleries et des liquidations. Diverses choses doivent être respectées et suivies.

« Je crois qu’ils sont toujours là. Je pense que la reprise peut encore avoir lieu. Je pense que l’affaire CAT a joué un rôle majeur dans cette évolution.

«Nous sommes impliqués dans quelque chose, en tant que supporters, dans quelque chose que nous connaissons très peu. Je vais lever les mains, je ne suis pas un beagle légal. Je n’ai pas passé des années au barreau, mais je fais confiance à Nick DeMarco (l’avocat de Mike Ashley) et je pense personnellement qu’il gagnera le procès pour Newcastle.