Un initié de premier plan dévoile la plus grande refonte de la conception d’iPad d’Apple depuis des années – .

La plus petite version iPad d’Apple cible un type particulier d’acheteur de tablettes. Il est destiné aux personnes qui veulent un appareil plus compact, mais qui ne sont pas intéressés par les smartphones surdimensionnés comme l’iPhone Pro Max. Toute personne intéressée par l’iPad mini 5 en ce moment devra faire face à quelques compromis. La tablette a le même design avec de grandes lunettes et elle est alimentée par du matériel obsolète. Il n’y a aucune raison pour que le plus petit iPad ne puisse pas offrir le même excellent design iPad que celui disponible sur les modèles Pro et Air, ou pourquoi il ne peut pas fonctionner sur la meilleure puce de la série A possible.

Quelques fuites ont indiqué plus tôt cette année que l’iPad mini 6 recevra une refonte radicale associée à la bosse attendue des spécifications de chaque nouvel iPad. Une fuite est allée jusqu’à affirmer que le nouvel iPad mini présentera un design différent de tout ce qu’Apple a fait jusqu’à présent, y compris une caméra d’affichage perforée et un capteur d’empreintes digitales perforé. L’attente la plus raisonnable est qu’Apple applique le même design iPad Pro/Air à l’iPad mini, et une toute nouvelle fuite nous donne un premier aperçu du prétendu design iPad mini 6 qui suit cette ligne de pensée.

L’iPad mini 6 a été mis à jour pour la dernière fois il y a quelques années lorsque la tablette a reçu la puce A12 Bionic introduite en 2018. Mais le mini n’a pas eu un nouveau design.

Le rendu montre l’avant et l’arrière de l’iPad mini 6. Source de l’image : Jon Prosser et RendersByIan

L’année dernière, Apple a lancé une refonte surprenante de l’iPad Air, conforme à l’iPad Pro. Le 2020 Air dispose d’un grand écran avec des bordures uniformes autour de l’écran. Le bouton d’accueil a disparu au profit d’un nouveau scanner Touch ID placé dans le bouton de veille en haut. C’est quelque chose qu’Apple n’a jamais fait auparavant, et c’est un excellent compromis entre design et sécurité. Apple n’a pas eu à ajouter le système de caméra Face ID plus cher à l’iPad Air pour supprimer le bouton d’accueil. Et Touch ID est toujours une excellente fonctionnalité de sécurité pour verrouiller/crypter la tablette.

Un prétendu iPad mini 6 (à droite) à côté de l’iPad Air (à gauche). Source de l’image : Jon Prosser et RendersByIan

Apple appliquera les mêmes principes de conception à l’iPad mini 6 si l’on en croit les rendus de Jon Prosser sur FrontPageTech. L’important leaker a fourni de nombreuses fuites Apple précises au cours des dernières années, y compris des schémas appartenant à des gadgets qu’Apple n’a pas encore annoncés.

Les fuites de l’iPad mini 6 seraient basées sur des schémas, des fichiers CAO et de vraies images pratiques de l’iPad mini redessiné. La tablette ressemble à l’iPad Air et à l’iPad Pro. Le bouton d’accueil a disparu et le capteur Touch ID se trouve en haut, dans le bouton de veille. Le nouvel iPad mini aura presque la même taille que l’appareil actuel.

Détails de conception de l’iPad mini 6 : capteur d’empreintes digitales Touch ID dans le bouton de veille. Source de l’image : Jon Prosser et RendersByIan

Les haut-parleurs ont été considérablement améliorés et le port Lightning a été remplacé par un connecteur USB-C. En termes de matériel, l’iPad mini 6 devrait comporter la même puce A14 Bionic que la série iPhone 12 et l’iPad Air. C’est une mise à niveau logique étant donné que l’iPad Pro a la puce M1 qui alimente quatre Mac.

Le plus petit iPad devrait également offrir une surprise supplémentaire : la prise en charge de l’Apple Pencil. Apple aurait repensé le stylet pour qu’il corresponde à l’encombrement réduit de la tablette.

Conception prétendue iPad mini 6 et nouvel Apple Pencil. Source de l’image : Jon Prosser et RendersByIan

On ne sait pas quand Apple dévoilera l’iPad mini 6, mais la société devrait également lancer un nouvel iPad abordable cette année. Le prix de l’iPad mini 6 n’a pas été divulgué non plus, mais Prosser dit que l’appareil repensé sera disponible en trois couleurs, dont l’argent, le noir et l’or.

