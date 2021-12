Un initié de Tottenham n’a aucune idée de la façon dont l’erreur de contrat d’Hugo Lloris s’est produite, alors que Nice eye transfer

Tottenham n’aurait jamais dû permettre à Hugo Lloris d’entrer dans les six derniers mois de son contrat et la situation est déconcertante, selon un initié.

Lloris est l’un des joueurs les plus anciens de l’équipe des Spurs depuis son arrivée à l’été 2012. Alors qu’il a pris le brassard de capitaine en 2015, il a accumulé près de 400 apparitions.

Ce faisant, il a prouvé l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe tout au long de son séjour chez les Spurs. Il a également été crucial pour les six managers du club depuis qu’il a pris sa décision.

Les Spurs ont connu une route difficile depuis que Mauricio Pochettino a été limogé en novembre 2019. Une partie des critiques adressées au club depuis lors concerne leurs stratégies de transfert et de rétention des joueurs.

Son Heung-min et Japhet Tanganga sont deux joueurs qui ont récemment signé de nouveaux contrats. Mais Lloris, international français à 136 reprises, est un autre dont la situation n’a pas été réglée.

Certains experts ont également appelé l’homme de 35 ans pour obtenir un nouveau contrat, malgré son âge.

Offrant plus d’informations sur la situation, le journaliste de Football London Tottenham Alasdair Gold a eu son mot à dire.

Répondant à l’affirmation d’un fan selon laquelle la situation est déroutante, il a écrit : « Je suis à 100 % d’accord, je n’ai aucune idée de la façon dont les Spurs ont permis que cela se produise.

« J’ai l’impression que Lloris a été massivement sous-évalué par ceux qui prennent les décisions contractuelles au sein du club.

«Il est probablement le joueur le plus constant des Spurs et à 35 ans, il fait moins d’erreurs que jamais et réalise de nombreux arrêts dans les meilleurs tiroirs.

[Antonio] Conte l’aime et est probablement tout aussi déconcerté qu’il arrive à la fin de son contrat.

Le destin de Lloris semblait scellé avant l’arrivée de Conte dans l’abri. En effet, il a révélé son intention de parler de l’avenir du gardien de but car c’est un « acteur important ».

Tottenham a causé un problème à Lloris

Gold a ajouté: « Au début de cette semaine, il n’y avait eu aucun mouvement sur un nouveau contrat pour Lloris, mais il y a une croyance que toutes les parties veulent qu’un accord soit conclu.

« Le problème pour Tottenham, c’est qu’à partir de samedi, les clubs étrangers peuvent commencer à discuter d’un transfert gratuit en été avec leur capitaine.

« Qui sait quelles offres il obtiendra et ce qui lui convient le mieux, à lui et à sa famille, à ce stade de sa carrière ? »

Des rapports ont déjà affirmé que l’ancien club de Lloris Nice veut une réunion avec le bouchon. De plus, il serait disposé à revenir en France.