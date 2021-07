Un initié dit que le MacBook Pro 14 pouces redessiné est en bonne voie pour son lancement cette année

Un grand nombre de rapports ont détaillé le MacBook Pro d’Apple plus tôt cette année. La plupart d’entre eux taquinent la même refonte massive pour la ligne Pro. Cela inclut l’introduction du très attendu MacBook Pro 14 pouces. Mais tous les leakers n’étaient pas d’accord sur le calendrier de lancement. Certaines des rumeurs les plus excitantes concernant le MacBook Pro 2021 ont déclaré qu’Apple souhaitait dévoiler la nouvelle série à la WWDC en juin. D’autres ont déclaré qu’Apple ne lancerait les nouveaux Pros que beaucoup plus tard cette année. Et il y a quelques jours, un rapport indiquait que la mise à jour colorée du MacBook Air n’aurait pas lieu avant 2022. Un initié avec d’excellents antécédents en matière de fuite de produits Apple a déclaré qu’Apple était en passe de produire en masse et de lancer les modèles 14 pouces et 16 pouces. pouces MacBook Pro au troisième trimestre de l’année.

Apple n’a rien dit sur les nouveaux MacBook Pro lors de l’événement WWDC. Mais il a fait fuir accidentellement la puce du nouveau Pro. La vidéo YouTube de la keynote de la WWDC contenait des mots-clés référençant le nom du processeur M1X qui est parfois associé aux nouveaux ordinateurs portables Pro. Cela semblait confirmer que les MacBooks 14 pouces et 16 pouces étaient dans les cartes pour une révélation de la WWDC à un moment donné.

L’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré dans une nouvelle note aux investisseurs que MacRumors avait obtenu qu’Apple commencerait la production en série des MacBooks redessinés ce trimestre.

Le passionnant MacBook Pro 14 pouces

Les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces offriront les mêmes mises à niveau. Ils fonctionneront sur le même silicium personnalisé Apple, qu’il s’appelle M1X ou M2. Et ils présenteront le même nouveau design. Nous envisageons des écrans mini-LED avec des cadres plus fins, l’ajout de nouveaux ports (HDMI et microSD), le chargement de la batterie MagSafe et un nouveau clavier sans écran tactile en haut.

Apple n’a pas encore confirmé ces détails matériels. Mais la plupart des rumeurs de MacBook Pro que nous avons vues jusqu’à présent cette année offrent la même image générale de la série d’ordinateurs portables 2021.

Le modèle 16 pouces aura un écran plus grand et une batterie de plus grande capacité, mais c’est le MacBook Pro 14 pouces qui est le plus excitant des deux.

Lorsque Apple a dévoilé le MacBook Pro 16 pouces fin 2019, nous nous attendions à voir bientôt une variante 14 pouces dans les magasins. Le modèle 16 pouces a remplacé le modèle 15 pouces. Le 14 pouces ferait la même chose avec le MacBook Pro 13,3 pouces. La taille globale de l’ordinateur portable ne changerait pas, malgré la mise à niveau de la taille de l’écran. Au lieu de cela, la lunette rétrécirait considérablement.

Apple n’a jamais sorti de MacBook 14 pouces, conservant le design 13,3 pouces. Le modèle 14 pouces offrirait aux utilisateurs un écran beaucoup plus grand mais une taille plus compacte. Le plus petit Pro serait plus léger et plus facile à transporter.

La date de sortie n’est toujours pas claire

Que Kuo ait raison sur les plans de production en série du MacBook Pro, on ne sait pas quand Apple dévoilera les nouveaux ordinateurs portables 14 et 16 pouces. Apple pourrait les annoncer aux côtés des nouveaux iPhones en septembre, en supposant que la série iPhone 13 soit lancée à temps. Ou cela pourrait être un événement centré sur Mac pour eux.

Les pénuries actuelles d’écrans mini-LED pourraient avoir un impact sur le lancement réel en magasin. Apple pourrait dévoiler les ordinateurs portables lors d’un événement de presse, mais ils pourraient n’atteindre les acheteurs que bien plus tard. La même chose s’est produite avec l’iPad Pro mini-LED 2021 plus tôt cette année. Cependant, ce ne sont que des spéculations, basées sur les rumeurs les plus récentes sur le MacBook Pro.

