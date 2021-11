Un initié dit que Venom fera une apparition dans Spider-Man: No Way Home

La première chose que nous avons apprise après que Sony ait organisé une projection de fans de Venom: Let There Be Carnage avant la sortie du film était que Venom (Tom Hardy) rejoindrait le MCU dans une scène post-crédits. C’est comme si Sony voulait que le caméo soit divulgué avant la première afin que les fans sachent que la connexion Spider-Man à laquelle ils s’attendaient se produisait. En conséquence, nous nous attendons à un crossover similaire dans Spider-Man: No Way Home. Après avoir vu un caméo de Tom Holland dans Let There Be Carnage, il est temps de faire un caméo de Tom Hardy dans le prochain film de Spider-Man.

Ce n’est pas un spoiler No Way Home à ce stade, tout comme Tobey Maguire et Andrew Garfield ne sont pas des spoilers pour le prochain film MCU. Mais nous avons maintenant de nouvelles informations sur le rôle de Venom dans No Way Home. Et les nouveaux détails sont qualifiés de spoilers mineurs que vous voudrez peut-être éviter jusqu’au 17 décembre.

Venom fait-il partie des Sinister Six ?

Depuis la parution de la première bande-annonce de No Way Home, nous nous sommes demandé qui serait le sixième méchant du film. C’est parce que Sony et Marvel n’ont montré que Doc Ock (Alfred Molina) dans ce clip, taquinant quatre autres méchants. Depuis lors, nous avons vu les cinq méchants du film, grâce à la deuxième bande-annonce et aux publicités télévisées qui ont suivi. De plus, Holland a confirmé dans des interviews que Jamie Foxx et Willem Dafoe reprendront leurs rôles Electro et Green Goblin.

Rhino semblait être le choix évident pour le sixième méchant, et c’est ce que la plupart des rumeurs disaient jusqu’à récemment. Mais ensuite, nous avons appris que Sony ne reconnaîtra pas le groupe Sinister Six dans le film. Le studio pourrait avoir des plans différents pour les Sinister Six sur la route.

En conséquence, No Way Home se concentrera sur cinq méchants qui atteignent la réalité MCU après que le sort du docteur Strange (Benedict Cumberbatch) ait mal tourné.

Cela dit, nous nous attendons à au moins deux camées de méchants dans le film. L’un d’eux est Mysterio (Jake Gyllenhaal) et l’autre est Venom. Le premier peut apparaître via des flashbacks, étant donné que No Way Home reprend l’action Spider-Man juste après Far From Home.

Le camée de Venom dans No Way Home

C’est le camée de Venom qui pourrait être plus excitant, cependant. Nous vous rappellerons que la scène des crédits de Let There Be Carnage amène Venom à la réalité du MCU à la fin de Far From Home.

SPOILERS POTENTIELS Je pense qu’il est important de ne pas gâcher le film mais oui #Venom apparaîtra BRIÈVEMENT mais avec de GRANDES conséquences #NoWayHome https://t.co/M2Jp5ZWPHI – Grace Randolph (@GraceRandolph) 21 novembre 2021

Nous voyons un Eddie Brock (Tom Hardy) abasourdi dans cette scène post-générique. Il regarde J. Jonah Jameson (JK Simmons) exposer l’identité de Peter Parker à la télévision. En d’autres termes, Venom sera dans le MCU pendant que l’action dans No Way Home se déroule. C’est peut-être le même sort qui amène ce méchant au MCU. C’est quelque chose qui n’a pas été clarifié.

Dans cet esprit, nous soulignerons l’évidence. Il est peu probable que Venom soit impliqué avec les cinq autres méchants. Au lieu de cela, le meilleur endroit pour Venom est l’une des scènes post-génériques du film. Et il se trouve que certaines fuites de l’intrigue de No Way Home prétendent que c’est là que le camée de Hardy’s Venom se produit.

Peu importe où nous verrons cet anti-héros, Grace Randolph, une initiée de Marvel, a répondu à une question sur Twitter à propos de Venom. Elle a dit qu’elle pensait « qu’il est important de ne pas gâcher le film mais, oui, Venom apparaîtra brièvement mais avec de grandes conséquences ».

Cela ressemble à Venom apparaîtra dans les post-crédits de No Way Home, bien qu’il n’y ait aucune mention à ce sujet. Randolph a déclaré dans d’autres réponses que le camée Venom serait une « surprise amusante » sans le gâcher réellement.