Un initié fiable de Marvel confirme que ce gros spoiler “Hawkeye” est réel

Nous avons vu la première bande-annonce de Hawkeye plus tôt cette semaine, alors que Marvel se prépare pour la grande campagne marketing de l’émission télévisée avant sa sortie Disney Plus le 24 novembre. Jusqu’à présent, nous ne savions pas à quoi nous attendre de l’émission MCU très attendue, à part cela pourrait être la dernière aventure des Avengers de Clint Barton (Jeremy Renner). Maintenant que Black Widow est sorti, il est le dernier des Six Original à avoir une histoire autonome. Même après avoir regardé la bande-annonce plusieurs fois, nous n’avons toujours aucune idée de qui pourrait être le grand méchant de la série. Mais il y a un gros spoiler Hawkeye que certains fans de Marvel connaissent peut-être, grâce à une récente histoire de Hawkeye. Et un initié dit que la fuite était correcte.

Remarquez, les gros spoilers suivent ci-dessous – le genre qui n’est pas placardé partout sur Internet, comme les fuites de No Way Home. Fait intéressant, cette fuite Hawkeye a un lien direct avec le prochain Spider-Man 3.

Un rappel rapide du grand spoiler du méchant Hawkeye

Il y a quelques mois, les Redditors en charge du subreddit Marvel Studios Spoilers ont déclaré qu’ils pouvaient vérifier un énorme spoiler Hawkeye sur les méchants de la série. Selon les sources à qui ils ont parlé, Vincent D’Onofrio apporterait son personnage Wilson Frisk/Kingpin à la très attendue émission télévisée Disney Plus :

Nous sommes ravis de révéler que, selon nos sources vérifiées, Vincent’s Kingpin va faire ses débuts en MCU à Hawkeye cette année. La source a indiqué que Daredevil était également censé faire ses débuts MCU dans Hawkeye aux côtés de son rôle dans Spider-Man: No Way Home, mais la programmation pour Hawkeye n’a pas fonctionné. Kingpin comblera plutôt ce vide.

Kingpin de D’Onofrio est apparu pour la dernière fois dans Daredevil de Netflix, un film qui n’est pas canon pour le MCU. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Charlie Cox était également attendu dans Hawkeye. L’acteur apparaîtra dans No Way Home, quelque chose qu’il essaie mal de nier.

Le même article sur Reddit a rappelé aux fans que No Way Home et Hawkeye partagent certaines connexions, bien qu’il ne soit pas clair si Kingpin est impliqué de quelque manière que ce soit dans No Way Home.

Nous savons que No Way Home et Hawkeye ont lieu pendant l’hiver. De plus, des rumeurs disent que les deux productions ont tourné une scène au même endroit.

Chose intéressante, le No Way Home mettra en vedette les méchants Sinister Six. Mais Marvel et Sony n’en ont taquiné que cinq dans la première bande-annonce de Spider-Man 3. Je ne dis pas que Kingpin est le méchant surprise de No Way Home. J’offre juste le contexte disponible avant de passer à la nouvelle fuite Hawkeye.

Nous obtenons une version différente de Kingpin dans le MCU

Lizzie Hill, la propriétaire de The Cosmic Circus, a expliqué dans un article de blog qu’elle savait que Kingpin était à Hawkeye depuis un bon moment. Elle avait promis à sa source de ne pas dévoiler le secret du méchant, mais elle est maintenant libérée. Et elle peut maintenant parler de l’implication de D’Onofrio :

C’est vrai. Vincent D’Onofrio revient dans son rôle Marvel de Wilson Fisk. Cependant, il peut sembler un peu “plus grand que nature” que vous ne vous en souveniez la prochaine fois que vous le verrez.

Elle a déclaré que le méchant serait “grand et responsable” d’abord via la série Hawkeye. Cela semble indiquer qu’il sera l’un des principaux antagonistes de l’émission télévisée.

Hill note également que Marvel redémarrera en douceur la série télévisée Daredevil plutôt que de transformer l’émission Netflix en canon MCU. D’autres rapports ont également indiqué que Marvel redémarrerait en douceur l’émission Netflix.

D’Onofrio devrait également apparaître dans la série télévisée Echo de Marvel. Alaqua Cox jouera Echo dans Hawkeye avant d’apparaître dans son émission Disney Plus.

Quant à l’acteur méchant de Daredevil, il n’a jamais confirmé que son Wilson Fisk reviendrait au MCU. Mais il s’est certainement engagé dans une activité sur les réseaux sociaux qui a suggéré qu’il apparaîtra bientôt dans le MCU. Plus précisément, il aimait les histoires affirmant que Kingpin serait de retour.

Hawkeye commence à diffuser sur Disney Plus le 24 novembre.