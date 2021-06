Un initié fiable dévoile une nouvelle mise à niveau passionnante de la caméra iPhone 13 Pro – .

in

Les iPhones 2021 sont dans environ trois mois si Apple peut revenir au calendrier de lancement de l’iPhone pré-pandémique. Diverses rumeurs récentes sur l’iPhone 13 affirment qu’Apple a intensifié ses efforts pour s’assurer qu’il peut produire en masse les nouveaux combinés à temps. Des pièces critiques telles que la puce A15 Bionic, les panneaux OLED de Samsung et les composants de l’appareil photo ont déjà été commandés, certains fournisseurs commençant la production plus tôt que prévu. TSMC, l’assembleur exclusif des puces des séries A et M pour Apple, a donné la priorité à la production pour Apple au milieu de la pénurie de puces, selon un nouveau rapport.

Séparément, certains analystes ont fourni un événement provisoire de lancement de l’iPhone 13, ce qui rend la date de sortie de l’iPhone 13 facile à deviner. Apple n’a pas encore annoncé la date du keynote de l’iPhone 13, et nous attendrons avec impatience le prochain rapport sur les résultats de la société pour le trimestre de juin pour voir si Apple révèle des nouvelles sur un éventuel retard de l’événement iPhone 13. D’autres analystes continuent de publier des informations sur les spécifications et les fonctionnalités de l’iPhone 13, avec un initié fiable fournissant plus de détails sur une mise à niveau importante de l’appareil photo iPhone 13 Pro.

Les modèles iPhone Pro disposent d’un troisième appareil photo par rapport aux modèles ordinaires et offrent des fonctionnalités améliorées. C’est quelque chose que nous attendons de tous les combinés Pro lancés par Apple. Mais nous avons déjà une raison d’être enthousiasmés par les versions régulières de l’iPhone 13. Si les récentes fuites de conception de l’iPhone 13 sont exactes, tous les modèles d’iPhone 13 bénéficieront du même système de stabilisation d’image optique à déplacement de capteur qui était exclusif à l’iPhone 12 Pro Max l’année dernière. D’autres rapports ont également affirmé que la prise en charge du changement de capteur arrivait dans toutes les versions d’iPhone 2021.

Ming-Chi Kuo a été une source fiable au fil des ans, fournissant plusieurs détails sur les iPhones inédits qui se sont avérés exacts. Dans une nouvelle note aux clients que . a vue, l’analyste a déclaré que les téléphones iPhone 13 Pro obtiendraient un objectif ultra-large considérablement amélioré.

L’illustration montre les spécifications et l’emplacement de la caméra Ultra Wide sur l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Source de l’image : Apple Inc.

Le nouvel appareil photo sera doté d’un support de mise au point automatique plutôt que de la mise au point fixe des précédents objectifs ultra-larges. Cela permettra à l’utilisateur d’ajuster la mise au point lors de la prise de vues ultra-larges. Les objectifs grand angle et téléobjectif prennent déjà en charge la mise au point automatique.

De plus, la caméra ultra-large comportera six éléments au lieu de cinq, ce qui devrait encore améliorer les performances photo et vidéo de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro max.

Kuo a également déclaré que l’objectif ultra-large du Pro cette année serait ensuite ajouté à tous les modèles d’iPhone 14 dont le lancement est prévu en 2022.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler des prétendus plans de mise à niveau d’Apple pour l’objectif ultra grand angle de l’iPhone 13. Une note de recherche de Barclays a déclaré début février que toutes les versions de l’iPhone 13 obtiendront des caméras ultra-larges avec une ouverture plus large. Début novembre 2020, le même Kuo a affirmé que seuls les modèles d’iPhone 13 Pro bénéficieront de cette fonctionnalité. Même alors, Kuo a déclaré que les nouvelles caméras ultra-larges des Pros auront des objectifs 6P et prendront en charge la mise au point automatique.

