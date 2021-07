Un initié révèle quand Apple lancera sa grande refonte de MacBook Pro

Apple lance de nouveaux Mac chaque année, la plupart des mises à niveau apportant les améliorations de performances attendues à chaque actualisation du processeur et du processeur graphique. Les refontes majeures sont rares, car elles ne surviennent que toutes les quelques années. Il se trouve que des rumeurs disent que 2021 sera l’année où Apple abandonnera les modèles de MacBook Pro et Air redessinés. Mais les initiés familiers avec les plans d’Apple ont proposé toutes sortes de prédictions de lancement. Les rumeurs les plus optimistes prétendaient qu’Apple voulait lancer le nouveau MacBook Pro à la WWDC en juin. Et Apple a divulgué le nom du successeur M1 sur YouTube, confirmant apparemment qu’une révélation du MacBook Pro M1X était peut-être en préparation.

Maintenant, un nouveau rapport indique que nous pourrions ne pas voir le nouveau MacBook Pro dans les magasins avant beaucoup plus tard cette année. Cela correspond aux fuites plus pessimistes de plus tôt qui indiquaient septembre comme une fenêtre de lancement potentielle.

Apple a changé la donne en novembre dernier. Il a sorti les premiers appareils MacBook Pro et Air avec sa propre puce Apple M1 à l’intérieur. Tous les Mac qui suivront fonctionneront sur des puces M1 ou mieux, car Apple n’a plus besoin d’Intel. Mais les MacBook Pro et Air 2020 présentaient les mêmes conceptions que leurs prédécesseurs à processeur Intel.

Le MacBook Pro redessiné

Apple prévoit une refonte majeure des deux modèles d’ordinateurs portables. Nous avons déjà vu de prétendus rendus du MacBook Air, et les revendications redessinées du MacBook Pro sont apparues dans plusieurs rumeurs plus tôt cette année.

Les bords plats du MacBook Pro 2021 ne sont pas si excitants. Ce qui est vraiment excitant, ce sont les affirmations selon lesquelles Apple ramènera le chargement MagSafe et plusieurs des ports qu’il a supprimés il y a quelques années. La liste comprend HDMI et un lecteur de carte SD.

Les MacBook Pro redessinés comprendront également des écrans mini-LED, similaires à l’écran iPad Pro 2021 de 12,9 pouces.

Enfin, Apple prévoit de lancer le nouveau Pro en deux tailles. Nous examinons des variantes d’affichage de 16 et 14 pouces. Ce dernier représente une nouvelle entrée dans la gamme MacBook Pro d’Apple.

Annonce de septembre au plus tôt

Mark Gurman de Bloomberg a déclaré dans sa newsletter Power On (via .) qu’Apple annoncerait le nouveau MacBook Pro entre septembre et novembre.

L’initié a déclaré que la production commencera au troisième trimestre. Ming-Chi Kuo a fait des déclarations similaires récemment. “Ces nouveaux MacBook étaient censés être lancés plus tôt, mais les complications liées au nouvel écran mini-LED ont retardé la production”, a déclaré Gurman. Des rapports précédents affirmaient que les rendements de production avaient eu un impact sur les plans de lancement d’Apple pour l’iPad Pro et le MacBook Pro. La tablette de 12,9 pouces dotée de l’écran Liquid Retina XDR (mini-LED) n’était pas disponible dans les magasins immédiatement après l’événement printanier d’Apple.

Gurman n’a pas détaillé le MacBook pro repensé dans la newsletter, à part mentionner la fenêtre de lancement potentielle. Il a déclaré que les acheteurs qui ne savent pas quel MacBook choisir devraient opter pour l’Air s’ils ont besoin de navigation sur le Web, de courrier électronique et de retouche photo légère. Le MacBook Pro offrira plus de vitesse et de RAM pour les applications gourmandes en ressources telles que Photoshop et les logiciels de montage vidéo.

