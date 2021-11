Un insecte envahissant qui menace les cultures se déclenche en Catalogne

13/11/2021 à 09:03 CET

Un nouveau ravageur envahissant, d’origine asiatique, plane sur la péninsule et menace de causer de graves dommages aux cultures. Pour l’instant, il est déjà solidement implanté en Catalogne et, bien qu’il n’ait pas encore causé de pertes agricoles, les experts craignent que les dégâts ne viennent inévitablement. Cela s’est produit dans d’autres pays européens, comme l’Italie, mais aussi aux États-Unis, où cet insecte fait de réels ravages. C’est ce qu’on appelle la punaise brune, Halyomorpha halys.

Bien qu’il soit totalement inoffensif pour les êtres humains, constitue une véritable bombe à retardement pour l’agriculture, puisque sa nourriture principale est les fruits et, de plus, il est polyphage, c’est-à-dire qu’il dévore un grand nombre de plantes, il ne s’attache pas à quelques-uns en particulier.

La punaise brune a été observée en Catalogne pour la première fois à Gérone en 2016. Depuis lors, elle s’est propagée incroyablement rapidement dans toute la communauté autonome, au point que fin 2020 H. halys était déjà présent dans 163 communes de Catalogne. .

Ces 163 communes représentent pas moins du double de celles qui avaient touché un an auparavant, ce qui donne une idée de la vitesse à laquelle il se développe. Compte tenu du fait que sa présence n’a été détectée en 2016 que dans trois municipalités, sa mise en œuvre a été multipliée par 54 au cours des quatre années suivantes, selon un article récent de la scientifique de l’Institut de recherche et de technologie agroalimentaire (IRTA) Lucía Adriana Escudero- Colomar.

Le chercheur reconnaît le risque qu’il finisse par endommager les cultures, car « plus la population qui se développe dans les villes est importante [que es donde más se la ha encontrado hasta ahora], plus il est susceptible d’affecter les cultures & rdquor;, dit-il.

En effet, des dégâts imputables à la peste ont déjà été détectés cette année dans certaines plantations fruitières de Gérone., comme cela s’est également produit dans les vergers du Baix Llobregat.

C’est pourquoi la Generalitat a lancé un appel à la participation citoyenne pour lutter contre cet insecte et suivre à tout moment son évolution sur le territoire.

La punaise brune semble être particulièrement distribué dans les zones urbaines et côtières (car c’est aussi là que plus de citoyens ont signalé leur présence).

« Les villes offrent une végétation favorable au développement de grandes populations de l’insecte, car dans leurs rues il y a des espèces plantées qui sont de bons hôtes de H. halys, comme le frêne, l’érable, le catalpa, l’ailanthus, le savonnier de Chine, le ficus, platanes, sorbier des oiseleurs ou cornouiller. Par conséquent, le suivi de leurs populations et le contrôle en milieu urbain est très important, non seulement pour réduire les désagréments que l’entrée d’insectes dans les maisons peut causer, mais pour empêcher les populations de croître de manière incontrôlée et de se disperser dans d’autres environnements, tels que les zones agricoles et rdquor ;, ajoute.

En réalité, la punaise de lit peut aussi avoir un impact sur le tourisme, compte tenu de sa répartition côtière et urbaine. Apparemment, « plusieurs hôtels et établissements touristiques ont fait connaître la présence, durant l’automne, d’un grand nombre d’insectes et les sérieuses difficultés qu’ils ont à contrôler leur présence à l’intérieur des chambres », souligne l’expert.

La mise en place d’un programme public de détection de cette punaise de lit, Hh Wanted, a permis de suivre sa distribution avec une grande efficacité.

Photo principale : wikimedia

Cela peut vous intéresser : Le réchauffement déclenche des ravageurs, qui détruisent déjà 40% des cultures