Un Inter sur une séquence de séquences cherche à remporter la huitième victoire

01/08/2022 à 21:38 CET

Inter hôte à domicile Latium à partir de Maurizio Sarri dans le but de s’imposer à la tête de la Une série. L’équipe « Nerazzurri » a terminé 2021 en tant qu’équipe la plus en forme de « Calcium ». Ils ont sept victoires consécutives en championnat et n’ont plus perdu en compétition nationale depuis le 16 octobre. C’est sa seule défaite à ce jour dans le Une série et arrivé, justement, devant le Latium.

Avec l’ex-barceloniste Pierre Dans le onze de départ, l’équipe romaine tentera de surmonter l’irrégularité qui a caractérisé sa saison jusqu’à présent. 2022 n’a pas commencé de la meilleure des manières, avec un nul 3-3 contre les Empoli.

L’Inter, pour sa part, n’a pas encore joué depuis le début de l’année depuis le duel qu’il a dû affronter la semaine dernière à Bologne Il a été annulé en raison des nombreuses épidémies de coronavirus du côté des ‘rossoblù’. La technique Simone Inzaghi aura de Çalhanoglu par avertissement et il est prévu que l’ex du Barça Arthur Vidal prends ta place, avec lui aussi exazulgrana Alexis Sanchez formant en attaque à côté de Lautaro Martinez.

De son côté, Naples, rival du Barça en Ligue Europa, accueille la Sampdoria à domicile avec l’intention de couper des points par rapport au leader. Ils doivent gagner ceux de Luciano Spalletti après avoir ajouté cinq points sur les 18 derniers en jeu. Ce sera un match spécial pour le capitaine Lorenzo Insigne, qui apparaît pour la première fois devant les supporters « azzurra » après avoir officialisé son départ pour le Toronto FC à la fin de cette saison.

La Juventus, qui, le dernier jour, s’est précisément opposé au Naples, visiter le Rome à partir de José Mourinho dans un duel direct pour les positions européennes. Pour sa part, Milan, le disciple immédiat de l’Inter, cherchera à poursuivre sa séquence de deux victoires consécutives au stade du récemment promu Venise. Si vous gagnez et que l’Inter clique, ceux de Stefano pioli ils dormiront comme des chefs.

Les files d’attente probables

Venise: Lezzerini; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps ; Cuisance, Ampadu, Busio; Arami, Henry et Okereke.

Milan: Maignan ; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernández ; Tonali, Bakayoko ; Messias, Brahim Diaz, Leao; et Ibrahimovic.

Naples: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam ; Demme, Lobotka ; Politano, Zielinski, Insigne ; Mertens.

Sampdoria: Audero; Dragusin, Ferrari, Chabot, Murru ; Bereszynski, Ekdal, Thorsby, Askildsen ; Gabbiadini et Caputo.

Rome: Rui Patricio, Kumbula, Smalling, Ibañez ; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, Pellegrini, Viña ; Zaniolo et Abraham.

Juventus: Szczesny, Square, Rugani, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Locatelli ; Chiesa, Dybala, Bernardeschi ; Kean.

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni ; Dumfries, Vidal, Brozovic, Barella, Perisic ; Alexis Sánchez et Lautaro Martínez.

Latium: Strakosha; Hysaj, Patric, Luiz Felipe, Marusic ; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto ; Pedro, Immobile et Zaccagni.