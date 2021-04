Un intérêt ouvert record de 8 milliards de dollars sur les contrats à terme Ethereum montre que les pros sont “ ici ”

Le prix de l’Ether continue de grimper et de nombreux analystes réclament 3 000 $ comme objectif à court terme. Tout ce «succès» a lieu face à Ether (ETH) étant dans un goulot d’étranglement concernant les frais élevés, la congestion du réseau et une situation tendue avec les mineurs.

Avec les applications de finance décentralisée (DeFi) qui occupent le devant de la scène et les volumes agrégés des échanges dépassant 4 milliards de dollars par jour, le prix d’Ether a augmenté de plus de 200% depuis le début de l’année, marquant un nouveau record historique à 2300 dollars le 13 avril.

Cette impressionnante flambée des prix a amené l’intérêt ouvert d’Ether à atteindre un niveau record de 8 milliards de dollars. Le chiffre représente 50% des marchés de Bitcoin (BTC) il y a à peine deux mois.

Certains investisseurs pourraient dire que les contrats dérivés présentent un risque de corrections plus importantes en raison de liquidations, mais il ne faut pas oublier que le même instrument peut être utilisé pour la couverture et l’arbitrage.

Les contrats à terme sur l’éther regroupent l’intérêt ouvert. Source: Bybt

Tous les vendeurs à découvert ne visent pas des prix plus bas

Alors que le commerçant de détail typique s’appuie sur des contrats à terme perpétuels (swaps inverses) principalement pour des positions de levier à court terme, les teneurs de marché et les traders professionnels auront tendance à rechercher des rendements.

Ceci est généralement réalisé via des stratégies «cash and carry» qui combinent des opérations sur options. Par conséquent, pour comprendre si l’intérêt ouvert actuel représente un risque ou une opportunité, les investisseurs doivent se pencher sur d’autres indicateurs tels que le taux de financement.

Les liquidations massives se produisent généralement lorsque les acheteurs (acheteurs) sont excessivement optimistes. Par conséquent, une correction intrajournalière de 7% met fin de force à tout le monde utilisant un effet de levier 15x ou plus. Malgré les gros titres, les commandes de 1 milliard de dollars ne représenteraient que 6% du volume moyen actuel.

Volume agrégé des contrats à terme éther. Source: Coinalyze

Comme indiqué ci-dessus, les volumes agrégés des contrats à terme sur Ether passeront au-dessus de 25 milliards de dollars en cas de volatilité supplémentaire. Ces données signifient que l’impact éventuel de la liquidation pourrait être encore plus négligeable.

L’impact des futurs va dans les deux sens

Les analystes ont tendance à ignorer l’impact acheteur des contrats à terme, en particulier lors d’une course haussière. Personne ne blâme les dérivés pour une augmentation soudaine des prix de 7%, même si cela aurait pu accélérer le mouvement. Cette théorie est particulièrement vraie compte tenu du taux de financement élevé facturé pour les longs. Les traders devraient éviter ces moments à moins qu’ils ne soient convaincus que le rallye se poursuivra.

Taux de financement sur 8 heures des contrats à terme perpétuels Ether. Source: Coinalyze

Chaque fois que les longs sont ceux qui exigent le plus de levier, le taux de financement deviendra positif. Des frais de 0,15% toutes les huit heures équivalent à 3,2% par semaine. Par conséquent, les bureaux d’arbitrage et les baleines achèteront de l’éther lors d’échanges réguliers et vendront simultanément les contrats à terme pour collecter le taux de financement. Ce commerce est connu sous le nom de «cash and carry» et ne dépend pas de la hausse ou de la baisse des marchés.

Les marchés finissent par se normaliser d’eux-mêmes

Alors que l’intérêt ouvert actuel des contrats à terme continue d’augmenter, cela reflète que les marchés sont de plus en plus sains, ce qui permet à des acteurs encore plus importants de participer à la négociation de produits dérivés.

Sa cotation au CME était sans aucun doute une étape importante pour Ether, et cela est confirmé par la barre des intérêts ouverts de 8 milliards de dollars.

Le taux de financement s’ajustera en accueillant plus de participants du côté «cash and carry» ou en supprimant des postes en raison de coûts élevés.

Cela ne se termine pas nécessairement par des liquidations d’un milliard de dollars, mais cela augmente certainement le risque qu’elles se produisent. Néanmoins, ces mêmes contrats auraient pu être utilisés pour faire grimper le prix d’Ether, compensant ainsi l’impact au fil du temps.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.