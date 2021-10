Un intermède chaucérien | Ligne électrique

En tant que premier cycle, j’ai suivi deux cours d’anglais sur la poésie de Geoffrey Chaucer, le premier sur The Canterbury Tales et le second sur Troilus et Criseyde. Les deux cours ont été enseignés par Peter Travis (le premier avec le regretté Alan T. Gaylord), puis dans les premières années de sa brillante carrière d’enseignant, de médiéviste et de Chaucerian. Les deux cours ont été parmi les points forts de mon éducation.

Bien qu’il ait pris sa retraite de son poste de professeur en 2015, le professeur Travis a continué à enseigner dans le programme d’éducation des adultes Osher affilié à Dartmouth et ouvert au public. Grâce au programme Osher et au miracle de Zoom, j’ai pu renouer avec le professeur Travis cinquante ans plus tard. Il ressemble et sonne presque exactement comme il le faisait alors. Il reste un professeur attachant, exubérant et érudit.

Plus tôt cette année, le professeur Travis a enseigné trois romances arthuriennes à une classe complète via Zoom. On lit Yvain : Le Chevalier du Lion (de Chrétien de Troyes, traduit de l’ancien français par Burton Raffel), La Mort du Roi Arthur, et Sir Gauvain et le Chevalier Vert (auteurs inconnus, traduit par Simon Armitage du moyen anglais) . Quelle explosion.

Ce sont de longs poèmes allitératifs (Sir Gauvain emploie une forme complexe qui comprend également en partie des rimes). Sir Gauvain est un chef-d’œuvre qui a survécu dans un seul manuscrit au British Museum. Il n’a été essentiellement « découvert » qu’au XIXe siècle. Une version cinéma est sortie cet été. Je recommande les traductions de JRR Tolkien ou de Marie Boroff. Celui de Tolkien est mis en ligne ici.

J’ai également suivi le cours Osher du professeur Travis sur les contes de Canterbury. Encore une fois, la classe était entièrement abonnée. Nous avons terminé mardi dernier. Il n’est pas difficile de lire Chaucer dans le moyen anglais original, mais il faut quelques jours pour s’adapter. Nous avons utilisé la nouvelle traduction en vers de Sheila Fisher de The Selected Canterbury Tales avec le texte original sur la page opposée.

Cinquante ans plus tard, avec mon attention plus concentrée, j’ai découvert que même les contes que j’avais lus auparavant étaient nouveaux pour moi. Exécutant toute la gamme de l’expérience humaine, ils sont infiniment intéressants, profondément humains, stimulants, dérangeants, drôles, insaisissables. J’avais oublié que Chaucer se fait un personnage dans l’œuvre. Il donne un autoportrait d’autodérision dans « Le prologue et le conte de Sir Thopas ».

Soit dit en passant, j’ai écrit à propos de « The Pardoner’s Tale » dans la rubrique 2005 du Weekly Standard « Tales of the Senate ». Du pardonneur de Chaucer au sénateur Robert Byrd, nous avons suivi notre chemin, même si ce n’était pas un pèlerinage.

J’ai également étudié Chaucer avec le professeur Jeffrey Hart dans un cours d’enquête pour les majors en anglais. Le professeur Hart a soulevé un point qui m’a marqué. L’Église dominait la société anglaise. Chaucer a dépeint et s’est même inspiré de la corruption de l’Église pour plusieurs de ses récits, le premier d’entre eux étant celui du pardonneur. Le professeur Hart a suggéré que pour comprendre Chaucer, cela nous aiderait à penser à une institution tout aussi dominante et corrompue à notre époque. En 1970, il a proposé l’université et c’est une idée que le temps ne s’est pas éteinte.

Le professeur Travis a donné deux conférences d’introduction sur Chaucer dans la série de conférences sur les sciences humaines du premier mercredi du Vermont. En avril 2018, il a parlé de « Chaucer’s Canterbury Tales: Still Funny After All These Years ». Ils l’ont ramené en 2019 pour répondre à la question « Où est Chaucer dans The Canterbury Tales? » Ces deux conférences valent la peine si vous êtes intéressé. J’ai posté le premier ci-dessous. Comme le dit Chaucer à propos du greffier d’Oxenforde, « heureusement wolde il lerne et volontiers teche ».

