Un intermède shakespearien | Ligne électrique

Je dois m’occuper de mes affaires personnelles ce matin. J’ai pensé que je pourrais me limiter à poster une note sur le cours d’Osher que je viens de terminer sur « Le sonnet de Pétrarque en Angleterre ». Enseigné par l’érudit shakespearien Jonathan Crewe – le professeur émérite Leon D. Black en études shakespeariennes à Dartmouth – c’était la description du cours, que j’ai trouvé pédagogique en soi :

Dans l’un de ses sonnets, Sir Philip Sidney a écrit : » Vous, les malheurs de ce pauvre Pétrarque, décédés depuis longtemps Avec des soupirs de nouveau-nés et des esprits d’habitant, chantez. » Sidney faisait référence aux sonnets d’amour plaintifs adressés par Pétrarque (Francesco Petrarca, 1304-74) à sa bien-aimée Laura dans Il Canzonière, et imité sans cesse par des poètes ambitieux dans toute l’Europe pendant au moins deux siècles. Bien que partant de Pétrarque de diverses manières, certains des principaux poètes anglais du XVIe siècle étaient des « Pétrarques » : ils incluent Sir Thomas Wyatt, Henry Howard, comte de Surrey, Sir Philip Sidney, Edmund Spenser, Samuel Daniel et William Shakespeare. Ces poètes se sont peut-être sentis accablés de devoir répéter « les longs malheurs décédés de Pétrarque », mais ils ont également été mis au défi poétiquement par le besoin d’inventer de nouvelles variations sur ce thème. Le stéréotype « Petrarchan » de la critique est celui d’un poème d’amour, généralement un sonnet, dans lequel un amant masculin idéalisant se soumet à sa chaste maîtresse et est continuellement repoussé par elle, un rejet qui ne fait que renouveler ses supplications angoissées. Les poèmes de Pétrarque sont typiquement hyperboliques, hautement figuratifs et formellement accomplis ; ils comprennent certaines des paroles les plus connues et les plus admirées en anglais. Il s’ensuit que le « pétrarchisme » est bien moins monolithique qu’il n’y paraît dans la critique. Néanmoins, les conventions du « pétrarchisme » s’étendent au-delà des séquences de sonnets, par exemple dans les pièces de Shakespeare, et, bien que désormais « impopulaires », restent reconnaissables dans la poésie contemporaine et la culture pop. Nous lirons certains des poètes nommés ci-dessus et explorerons certaines des manifestations du « pétrarchisme » anglais. Henry Howard, comte de Surrey, Sir Philip Sidney, Edmund Spenser, Samuel Daniel et William Shakespeare. Ces poètes se sont peut-être sentis accablés de devoir répéter « les longs malheurs décédés de Pétrarque », mais ils ont également été mis au défi poétiquement par le besoin d’inventer de nouvelles variations sur ce thème.

Nous réchauffer pour Shakespeare, le cycle de sonnet Astrophil et Stella de Sidney a été un moment fort. La Poetry Foundation a publié une biographie concise de Sidney et une bonne sélection de sonnets de Sidney accessibles en bas de la bio.

Les deux derniers des six cours étaient consacrés au cycle de sonnets de Shakespeare. Un complot émerge, impliquant le jeune ami du poète et la dame noire. Quant à l’intrigue, a observé le professeur Crewe, Shakespeare n’a pas pu s’en empêcher. J’ai pensé que c’était un point formidable. La fouille des sonnets à des fins biographiques est une course folle.

Le professeur Crewe nous a montré Shakespeare travaillant à l’intérieur et contre et au-delà des conventions de Pétrarque. Parfois, cependant, un sonnet d’un génie impénétrable se démarque comme Stonehenge. Voici le Sonnet 94 :

Ceux qui ont le pouvoir de blesser et ne feront rien,

Qui ne font pas la chose qu’ils montrent le plus,

Qui, émouvant les autres, sont eux-mêmes comme la pierre,

Immobile, froid et à la tentation lente :

Ils héritent à juste titre des grâces du ciel

Et marier les richesses de la nature par la dépense ;

Ils sont les seigneurs et propriétaires de leurs visages,

D’autres, mais les intendants de leur excellence.

La fleur d’été est à l’été doux

Bien qu’à lui-même il ne fasse que vivre et mourir,

Mais si cette fleur avec une infection de base se rencontre,

La pire herbe brave sa dignité :

Car les choses les plus douces s’enveniment par leurs actes ;

Les lis qui pourrissent sentent bien pire que les mauvaises herbes.

Qui sont les « ils » de ce poème ? Dans un essai consacré au sonnet de Shakespeare en tant que penseur politique — examiné ici dans la Claremont Review of Books de David Lowenthal — le professeur Michael Platt postule des dramaturges ou des poètes tels que Shakespeare lui-même. Peut-être.

Le Sonnet 135 semble se référer directement à Shakespeare. La Fondation Poésie capitalise et met en italique les références à la Volonté :

Quiconque a sa volonté, tu as ta Volonté,

Et Will pour démarrer, et Will en excès;

Plus qu’assez, je te vexe encore,

A ta douce volonté faisant ainsi l’addition.

Veux-tu, dont la volonté est grande et spacieuse,

Pas une seule fois daigné cacher ma volonté dans la tienne ?

Est-ce que dans d’autres semblera droit gracieux,

Et dans ma volonté aucune acceptation juste ne brillera-t-elle ?

La mer, toute eau, reçoit encore la pluie,

Et en abondance ajoute à son magasin;

Alors tu es riche en Volonté, ajoute à ta Volonté

Une de mes volontés, faire plus ta grande Volonté.

Qu’aucun méchant, aucun implorant ne tue ;

Pensez à tous sauf un, et moi dans celui-là Will.

Shakespeare s’insère-t-il directement dans une autre de ses œuvres ? Je ne sais pas. Ici, les autoréférences sont humoristiques et obscènes. Le professeur Crewe pensait que le sonnet était dégoûtant. Un camarade a pensé que c’était fastidieux. Je pense que c’est ludique.