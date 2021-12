Un intrus armé arrêté au château de Windsor où la reine passe Noël

Noël effrayant au château de Windsor … un mec armé a pénétré d’une manière ou d’une autre dans le parc avant de se faire attraper par les flics.

L’intrus a 19 ans et porte ce que les autorités britanniques appellent une « arme offensive ». Cela, les gars, est britannique à la base.

Voilà le truc… ça fait peur parce que le reine était à Windsor avec Charles et Camille. Edouard, Sophie et leurs 2 enfants étaient également sur place pour célébrer.

L’intrus armé n’est entré dans aucun des bâtiments, mais c’est quand même fou d’entrer sur le terrain !

La reine Elizabeth a sauté le service de Noël … en restant à l’intérieur – probablement à cause de COVID.

Le suspect a été arrêté pour suspicion d’intrusion dans un site protégé et possession d’une arme offensive. Il est toujours en détention. La police a déclaré: « Nous pouvons confirmer que les processus de sécurité ont été déclenchés dans les instants suivant l’entrée de l’homme sur le terrain et qu’il n’est entré dans aucun bâtiment. Les membres de la famille royale ont été informés de l’incident. Nous ne pensons pas qu’il y ait un danger plus large pour le Publique. »

« Et pour moi et ma famille, même avec un rire familier manquant cette année, il y aura de la joie à Noël, car nous avons la chance de nous souvenir… » Dans son émission de 2021, la reine réfléchit à la vie du duc d’Édimbourg, tout en envisageant son jubilé de platine en 2022. pic.twitter.com/IMf3aW4IxI – La famille royale (@RoyalFamily) 25 décembre 2021 @RoyalFamily

La reine a rendu hommage à son défunt mari le prince Philippe lors de son discours de Noël. Année difficile pour elle, c’est sûr.