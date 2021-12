Un intrus armé arrêté sur le terrain du château de Windsor où la reine célèbre Noël

Un intrus armé a été arrêté le matin de Noël sur le terrain du château de Windsor, où la reine Elizabeth II séjourne avec sa famille pour les vacances, selon un rapport.

Le suspect portait une arme non spécifiée lorsqu’il s’est glissé dans la résidence royale, a déclaré la police de Thames Valley au Sun.

La reine Elizabeth II visite le Laboratoire des sciences et technologies de la défense à Porton Down, en Angleterre, le 15 octobre 2020. (Ben Stansall/Pool via AP, File)

La reine est au château – à une heure de route à l’ouest du centre de Londres – avec son fils le prince Charles et sa femme Camilla, ainsi que le prince Edward et sa femme Sophie.

Les fonctionnaires ont informé le monarque de l’intrusion. La surintendante de la police de Thames Valley, Rebecca Mears, a déclaré au journal britannique qu’une enquête sur l’incident était en cours.

Une vue depuis la longue marche jusqu’au château de Windsor, à Windsor, en Angleterre, le 22 octobre 2021. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

« L’homme a été arrêté pour suspicion d’infraction ou d’intrusion dans un site protégé et possession d’une arme offensive », a déclaré Mears dans un communiqué. « Il reste en détention pour le moment. Nous pouvons confirmer que les processus de sécurité ont été déclenchés quelques instants après que l’homme est entré sur le terrain et qu’il n’est entré dans aucun bâtiment. »

Le prince Charles, prince de Galles, et son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, font une visite guidée du quartier historique de La Havane, Cuba, le 25 mars 2019. (AP)

Elle a ajouté : « Nous ne pensons pas qu’il y ait un danger plus large pour le public. »

Plus tôt le jour de Noël, le monarque a sauté le service à l’église St. George de Windsor, alors que sa famille était présente. C’est le premier Noël de la monarque en 73 ans sans son mari, le prince Philip, décédé plus tôt cette année.