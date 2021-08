Un intrus bienvenu ? Amazon Fresh ouvre ses portes dans le quartier central historique et changeant de Seattle

À l’intérieur de l’épicerie Amazon Fresh dans le quartier central de Seattle. (Photos . / Mike Lewis)

Pour certains résidents de longue date du quartier central de Seattle, une épicerie approvisionnée comme celle qu’Amazon a récemment ouverte dans le quartier n’aurait eu aucun sens il y a 30 ans. “À l’époque”, a déclaré James, un homme de 50 ans qui a passé toute sa vie dans le quartier, “c’étaient des entreprises appartenant à des Noirs ici. Clients noirs. Les magasins ont stocké ce dont nous avions besoin.

Mais se tenant à l’extérieur du nouveau supermarché du quartier, l’Amazon Fresh au coin de la 23e Avenue et de Jackson Street, James a noté que même si ce nouveau magasin ne propose pas ce que ces anciens ont fait, c’est peut-être pour le mieux.

“Ce quartier a changé et ce magasin reflète ce changement”, a déclaré James, qui a refusé de donner son nom de famille. “En raison de la façon dont le quartier a changé, c’est un ajustement parfait.”

Épicerie Amazon Fresh dans le quartier central de Seattle.

L’épicerie Amazon Fresh – le 18e supermarché de ce type que la société a ouvert à travers le pays – représente la poussée plus profonde du géant en ligne vers des marchés plus approvisionnés et dotés en personnel et dans le secteur de la vente au détail de brique et de mortier avec lequel il est traditionnellement en concurrence.

Différent de la chaîne Whole Foods de l’entreprise – les données montrent que les deux sociétés partagent peu de clients d’épicerie – Amazon Fresh cible les clients urbains plus jeunes et plus soucieux des coûts avec des coupons de réduction, des bananes à 25 cents et des poulets rôtis à 5 $.

Mais il est également clair qu’Amazon Fresh, avec ses sauces piquantes artisanales, ses bières en petits lots, ses chariots de haute technologie et ses caisses à balayage palmaire, essaie de se connecter avec un quartier central tel que l’entreprise le voit aujourd’hui et non tel qu’il était autrefois. était.

Historiquement, le quartier a été le centre de la communauté noire de Seattle. Pendant des décennies, le quartier était abordable et parmi les plus diversifiés de Seattle. Une partie de cela était un sous-produit de la conception, car des engagements racistes inscrits dans les actes de logement pendant de nombreuses années ont empêché les non-Blancs d’acheter des maisons dans de nombreux quartiers du nord de Seattle.

Mais l’embourgeoisement rapide au cours des 15 dernières années – en partie provoquée par l’Amazonie et le boom technologique associé – a rendu le quartier plus riche et moins diversifié. Pour certains, l’arrivée d’Amazon Fresh s’inscrit dans la continuité de cette tendance. Et cela soulève une question centrale : Amazon devrait-il être récompensé pour les efforts déployés pour résoudre un problème qu’il aurait pu aider à créer ?

La gamme de chariots Dash au magasin Amazon Fresh dans le quartier central de Seattle.

Pour Ann Emmanuel, la réponse est non. L’homme de 66 ans vit dans le quartier central depuis 10 ans et n’est “pas un grand fan” du géant de la vente au détail en ligne ni de son nouveau magasin dans le bâtiment appartenant à Vulcan, la société de développement fondée par le regretté Microsoft co -fondateur Paul Allen.

Elle a admis que le quartier avait besoin d’une autre épicerie après le départ de la Red Apple bien-aimée, qui était hébergée là où se trouve maintenant Amazon Fresh. Mais, a-t-elle demandé, fallait-il que ce soit Amazon ?

“Je n’ai pas l’intention de faire du shopping ici”, a-t-elle déclaré après avoir vérifié le magasin. “J’étais ici plus en tant qu’acheteur looky-loo.”

Katie Garrow, directrice adjointe du Conseil du travail du comté de Martin Luther King, a déclaré que la perte de la pomme rouge dans le district central était importante pour le quartier à plus d’un titre que la sélection d’épicerie – une perte qui n’est pas remplacée par Amazon Fresh.

« Pendant des années, les acheteurs se sont appuyés sur le marché de la pomme rouge pour faire leurs courses et le personnel était comme une famille. Les travailleurs y ont passé toute leur carrière, en raison de la protection et des avantages qu’offre un emploi d’épicerie syndicale », a-t-elle déclaré. “Malheureusement, nous avons perdu cette partie de notre communauté à cause de la gentrification, et les bons emplois syndiqués seront remplacés par une entreprise qui se moque complètement de ses travailleurs.”

Pourtant, lors d’un week-end récent, le magasin ne semblait pas manquer de clients qui dérivaient dans les larges allées bien approvisionnées.

Marquise Brown, 44 ans, a grandi dans le quartier central et voit les choses différemment. Il a déclaré que les personnes à qui il avait parlé semblaient généralement apprécier l’arrivée d’Amazon, mais il a ajouté que “ce quartier est très différent de ce qu’il était auparavant”.

Amazon vante le salaire de 17 $ de l’heure qu’il a apporté dans le quartier lors de l’ouverture du magasin. Mais les représentants syndicaux locaux ont déclaré que l’entreprise devrait être prête à payer les mêmes salaires que les épiciers syndiqués.

Garrow a noté que le taux de rémunération et l’histoire d’Amazon avec ses travailleurs les moins bien payés ne sont guère un point de vantardise.

“Amazon Fresh peut être considéré de manière fiable comme un employeur peu exigeant dans le secteur de l’épicerie”, a déclaré Grover. «Les emplois dans les entrepôts d’Amazon ont des taux de rotation notoirement élevés, ce qui révèle que les travailleurs votent avec leurs pieds qu’il s’agit de mauvais emplois. Qu’ils soient épiciers, employés d’entrepôt, chauffeurs ou techniciens, tous les membres du syndicat ont une voix au travail qui va bien au-delà de tout ce que la grande majorité des employés d’Amazon apprécie actuellement. »

Monty Anderson, secrétaire exécutif du Seattle Building Trades Council, a déclaré qu’Amazon ne devrait pas se vanter de ce qu’il paie aux épiciers jusqu’à ce qu’il corresponde aux salaires payés dans d’autres épiceries de Seattle.

Connexes: Curiosity fait ressortir les foules lors de l’ouverture de la première épicerie sans caissier pleine grandeur d’Amazon

«Nous aimerions que tous ces emplois dans les épiceries soient des emplois à salaire familial et avantageux comme Fred Meyer», a-t-il déclaré, ajoutant que les magasins syndiqués paient jusqu’à 25 $ de l’heure pour le même travail. « Quand (Amazon) répond à ces normes, très bien. »

Le magasin Central District représente plus qu’Amazon qui s’étend sur de nouveaux territoires.

Le magasin sera également un endroit pour tester la technologie de paiement des clients telle que le Dash Cart, qui numérise et facture les articles au fur et à mesure qu’ils sont placés dans le panier. Le magasin du district central propose des Dash Carts ou des caisses plus traditionnelles avec des commis qui peuvent facturer directement le compte d’un client avec un code QR ou un scanner à lecture de paume.

Le magasin Central District ne dispose pas de l’un des équipements de caisse qui ont rendu les plus petites bodegas Amazon Go célèbres : la caisse automatisée Just Walk Out.

Avec Just Walk Out, un client s’enregistre en entrant dans le magasin et un ensemble de caméras suit à la fois le client et les produits qu’il récupère, puis facture automatiquement les articles sur le compte Amazon du client sans avoir besoin de caissier.

Just Walk Out est disponible dans l’autre magasin Amazon Fresh de la région de Seattle à Factoria qui a ouvert ses portes en juin, mais pas dans le quartier central. Et pourquoi il n’est pas présenté dans le quartier central ?

“Nos magasins offrent une variété de technologies différentes”, a déclaré un porte-parole dans un e-mail à ..

Just Walk Out serait censé être proposé dans un nouveau magasin Ballard pleine grandeur, selon le Seattle Times.