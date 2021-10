Un intrus de Kim Kardashian arrêté à l’extérieur de son domicile malgré une ordonnance restrictive

Kim Kardashiana plus de problèmes avec l’homme qui lui aurait envoyé un colis contenant une bague en diamant et un plan B… on nous dit qu’il s’est de nouveau présenté chez elle.

Des sources policières ont déclaré à TMZ … que la police a été appelée au domicile de Kim dans la vallée de San Fernando tôt mardi matin après que la sécurité de sa communauté fermée a arrêté un homme pour intrusion.

D’après de nouveaux documents juridiques… Nicolas Costanza, que Kim prétend être la personne qui a expédié des pilules Plan B et une bague de fiançailles à son domicile plus tôt cette année, est accusée d’avoir harcelé Kim et de l’avoir menacée, elle et sa famille.

On nous dit qu’il a été arrêté mardi matin et réservé … et maintenant il a été accusé de harcèlement criminel parce que Kim a une ordonnance restrictive contre lui.

Alors que le même homme se serait présenté dans le passé à la propriété de Kim et aurait tenté de sauter la porte … on nous dit qu’il ne semble pas être arrivé chez elle cette fois et qu’il est détenu sous caution de 150 000 $.