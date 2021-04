Un intrus entre dans la maison du prince Andrew et fait semblant d’être sa fiancée

Selon The Sun, les gardes lui ont permis de passer car elle était habillée très élégamment et avait tout si bien calculé que même il a été payé pour le taxi dans lequel il est arrivé. Une source a déclaré au point de vente que: “Elle avait une présence assez glamour et les gardes étaient complètement captivés par elle.”

La femme a traîné dans les jardins et la propriété pendant 20 minutes, et c’est jusqu’à ce qu’elle a demandé à un ouvrier où était le prince qu’ils ont remarqué qu’elle était une intrus et ont réussi à l’arrêter. Non seulement cela, il avait le courage de s’assurer que elle était sa fiancée et elle vivait avec lui.