Un intrus se faufile dans la maison de Harry et Meghan en Californie à deux reprises

Dans la récente interview controversée avec le duc et la duchesse de Sussex, Meghan Markle et le prince Harry d’Angleterre, le petit-fils de la reine Elizabeth II a déclaré craindre pour la sécurité de sa famille. Maintenant, on sait qu’il a des raisons: un intrus s’est faufilé deux fois à la maison familiale à Montecito, en Californie.

Comme révélé TMZ, le cambriolage a eu lieu deux fois, pendant les vacances de Noël. Il s’agit d’un homme de 37 ans nommé Nickolas Brooks, qui a été attrapé le 24 décembre. Les autorités du comté de Santa Barbara l’ont relâché avec un avertissement.

Deux jours plus tard, le 26 décembre, il fut de nouveau surpris à l’intérieur de la ferme. Cette fois, Brooks a été arrêté et accusé de la crime d’introduction par effraction, selon TMZ.

Cela signifie révèle que le détenu avait conduit de l’état de l’Ohio à la Californie, mais on ne sait pas dans quel but. Il n’est pas non plus arrivé que les ducs ou leur fils Archie ils sont à la maison dans l’un des deux raids.

Harry a expliqué à Oprah Winfrey la semaine dernière ses préoccupations en matière de sécurité et s’est plaint que la maison royale britannique avoir retiré votre couverture et le couple doit payer lui-même.

Probablement le prince Harry d’Angleterre J’avais en tête les deux raids en décembre dernier, lorsqu’il a fait ces déclarations lors de l’entretien avec Oprah.