Le Dr Robert Malone devrait être salué par les profiteurs narratifs traditionnels.

Après tout, Malone est l’inventeur de la technologie d’ARNm dont on nous dit tous qu’elle est notre salivation du fléau de COVID-19. Comme l’a rapporté Life Site News, Malone a inventé les jabs d’ARNm dans les années 1980 après avoir découvert la transfection d’ARN au Salk Institute de San Diego.

Cependant, l’inventeur des injections d’ARNm met maintenant en garde le public contre les menaces qu’elles représentent, et pour cela, il est fortement censuré.

Les médecins qui s’expriment sont activement recherchés par les commissions médicales et la presse.

Summit News a rendu compte des récents commentaires de Malone, qui a été qualifié de «terroriste» par les médias italiens pour son plaidoyer en faveur de traitements précoces pour COVID-19, des traitements beaucoup moins coûteux que les injections et les médicaments préconisés par Fauci et al. Le New England Journal of Medicine a en fait bloqué l’adresse IP de Malone pour tenter de l’empêcher d’accéder à son site Web public.

En outre, la Fédération des commissions médicales d’État a commencé à menacer les médecins de retirer leur licence depuis juillet s’ils déclaraient une soi-disant « désinformation ».

« Je vais parler franchement. Les médecins qui s’expriment sont activement recherchés par les commissions médicales et la presse. Ils essaient de délégitimer et de nous éliminer un par un. Ce n’est pas une théorie du complot, c’est un fait. Veuillez vous réveiller. Cela se produit dans le monde entier », a déclaré Malone.

Malone s’est opposé à ce que les enfants reçoivent les injections en raison du risque de myocardite. Ces risques ont conduit le Danemark, la Finlande et la Suède à interdire les jabs pour les enfants.

Ici en Amérique, c’est une autre histoire car le régime Biden travaille dur pour tirer sur la jeunesse de la nation. ABC News a fait état d’un appel téléphonique privé entre la Maison Blanche et les gouverneurs déclarant qu’ils avaient obtenu 28 millions et acheté un total de 65 millions de doses pédiatriques, et qu’ils cherchaient des États pour se préparer à rassembler les enfants comme du bétail à soumettre au expérience médicale.

Pfizer a soumis une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence pour piquer des enfants entre 5 et 11 ans, et la Food and Drug Administration devrait en discuter le 26 octobre.

Le Dr Elizabeth Mumper, une pédiatre, a parlé au Defender et a noté le taux de survie de 99,998% des 18 ans et moins de COVID-19, il y a eu au moins 22 décès parmi le groupe d’âge de 12 à 17 ans dus aux jabs selon le gouvernement système de déclaration, il n’y a pas d’études de sécurité à long terme pour les injections, les enfants ne sont pas une menace de propagation du virus et ils ont subi plusieurs effets secondaires préoccupants des injections au-delà de la simple myocardite.

« Il est navrant d’apprendre que l’administration Biden a déjà acheté 65 millions de doses de vaccins pédiatriques COVID. La vaccination des enfants n’est pas la sortie de la pandémie. »

La censure massive a empêché Malone de s’exprimer. Dans un podcast récent, il a dénoncé « l’autoritarisme paternaliste ».

Les « super-épandeurs » de COVID sont entièrement vaccinés, déclare l’inventeur de la technologie de l’ARNm

Dans le dernier épisode du podcast « The Hidden Gateway », le Dr Robert Malone, reconnu pour son rôle dans l’invention de la technologie des vaccins à ARNm, a déclaré: « L’idée que si vous avez un lieu de travail où tout le monde est vacciné, vous n’allez pas avoir de virus propagation est totalement fausse. Un mensonge total.

« Si le gouvernement ne vous divulgue pas quels sont les risques et qu’il ne vous divulgue pas ce qui se passe réellement parce qu’il pense que vous ne pouvez pas gérer la nouvelle … c’est ce qu’on appelle le noble mensonge, », a déclaré Malone.

Malone a noté que la loterie coercitive est vue dans de nombreux États américains ainsi qu’au Canada, offrant en fait de la crème glacée aux enfants à soumettre au jab, ce qui, selon lui, est illégal. Et tandis que le grand public continue d’étiqueter les choses comme de la « désinformation », Malone a déclaré que la « désinformation » venait des instigateurs des jabs.

« L’idée que si vous avez un lieu de travail où tout le monde est vacciné, vous n’allez pas propager le virus est totalement fausse. Un mensonge total », a déclaré Malone. « Si vous considérez le fait scientifique que les personnes vaccinées présentent moins de symptômes que les non vaccinés, mais peuvent quand même facilement propager la maladie, pensez à votre collègue vacciné, dont le fils non vacciné a ramené la maladie à la maison et la lui a donnée… Il pourrait ne présenter aucun symptôme… mais il produira certainement le virus. Et il va dire, hé, je peux aller travailler aujourd’hui. Mais il va propager le virus comme un fou. »

Malone a ajouté : « Je suis vraiment en désaccord avec cette ligne de pensée. Pourtant, c’est une politique publique aux États-Unis et dans le monde en matière de santé publique depuis très longtemps. »

Le Dr Igor Shepherd a également fait face à la colère des profiteurs. Il faisait partie de l’équipe d’intervention COVID-19 dans le Wyoming et a été mis en congé administratif en décembre dernier pour avoir décrit la « soi-disant pandémie », et il a ensuite démissionné de son poste.

Récemment, Shepherd a écrit : « Nous sommes en guerre, les gens – une guerre unilatérale. Les combattants de la liberté d’Amérique se sont égarés et ne peuvent pas discerner que les ennemis sont profondément enfouis parmi eux. C’est parce que la guerre d’aujourd’hui est psychologique. Aucun adversaire de la liberté n’a jamais été capable de conquérir le monde entier par le combat militaire – l’humanité a toujours vu ce qui allait arriver et a riposté. Mais cette fois, c’est différent. Les Américains et les habitants d’autres nations libres n’ont aucune idée du fait qu’ils ont été la cible d’une attaque ennemie depuis le début de COVID-19 et qu’une opération psychologique militaire diabolique est en cours. »

