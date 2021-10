Un investisseur activiste peut se tourner vers une recette du succès pour augmenter la valeur de US Food Holdings

Juanmonino | E+ | .

Société : US Food Holdings Corp. (USFD)

Entreprise: US Food Holdings commercialise et distribue des aliments frais, congelés et secs et des produits non alimentaires aux clients de la restauration aux États-Unis. Les clients de l’entreprise comprennent des restaurants indépendants à un ou plusieurs logements, des concepts régionaux, des chaînes de restaurants nationales, des hôpitaux, des maisons de soins infirmiers, des hôtels et des motels, des country clubs, des organisations gouvernementales et militaires, des collèges et universités et des points de vente au détail.

Valeur boursière: 8,3 G$ (37,73 $ par action)

Activiste : Sachem Head Capital

Pourcentage de propriété : 5,13 %

Coût moyen: 33,71 $

Commentaire d’activiste : Sachem Head a été fondée en 2013 par Scott Ferguson, le premier professionnel de l’investissement embauché à Pershing Square où il a travaillé pendant neuf ans. Sachem Head a une solide histoire d’investissement dans la valeur, mais nous pensons qu’ils ont vraiment trouvé leur rythme d’activiste en 2020 avec leur investissement dans Olin. Scott Ferguson a siégé au conseil d’administration d’Olin – le premier siège au conseil d’administration d’une société ouverte qu’il a occupé dans un investissement qui ne faisait pas partie d’un groupe – et a créé une valeur considérable là où il reste membre du conseil. Son prochain militant 13D était chez Elanco, où il a de nouveau pris un siège au conseil d’administration et est en train de créer de la valeur là-bas. Prendre des sièges au conseil d’administration signifie à la fois engagement et contribution et cette philosophie et ce style sont vraiment payants pour Sachem Head.

Ce qui se passe?

Sachem Head Capital a pris une position de 5,13 % à des fins d’investissement.

Dans les coulisses:

Sachem Head signale subtilement dans son dossier 13D qu’il pourrait être intéressé par un siège au conseil d’administration. Il indique dans le dossier que Sachem Head a conclu un accord avec Bernardo Hees qui a accepté de servir de conseiller à Sachem Head et de candidat potentiel au poste d’administrateur. Cela est logique, car le fondateur de Sachem Head, Scott Ferguson, siège déjà au conseil d’administration de deux sociétés ouvertes, et Hees possède une vaste expérience de l’industrie et de l’exploitation.

Mais pour vraiment comprendre la thèse de Sachem Head ici, nous devons remonter à août 2015, lorsque Trian a déposé un 13D sur le concurrent de l’USFD Sysco, et Nelson Peltz a pris un siège au conseil d’administration créant une valeur significative pour les actionnaires en améliorant les marges d’exploitation et en se concentrant davantage sur la hausse de Sysco. entreprises de marge. Trois ans plus tard, en 2018, Sachem Head a pris une position de 2% dans l’USFD, déclarant dans une lettre aux investisseurs que l’USFD pourrait bénéficier de bon nombre des mêmes mesures que Sysco a prises à la demande de Trian. Sachem Head a ajouté : « Avec l’aide d’un actionnaire activiste, Sysco a considérablement augmenté sa rentabilité en améliorant la discipline en matière de prix et en mettant davantage l’accent sur les produits de marque privée à marge élevée et les petits clients lucratifs des restaurants… US Foods peut mettre en œuvre bon nombre des mêmes initiatives tout en innovant dans d’autres domaines, tels que la technologie et le réapprovisionnement central. » En 2018, Sachem Head a prédit que la société pourrait générer 3 $ de bénéfice par action en 2020 avec un cours de l’action de 45 $. Réduit à 2020, et les marges brutes et opérationnelles sont pires qu’en 2018, le bénéfice par action est de 1,66 $ et le cours de l’action est de 36,08 $. Il y a donc encore plus de travail à faire et plus d’opportunités de création de valeur.

Cependant, alors que Scott Ferguson possède une vaste expérience militante, il siège déjà au conseil d’administration de deux sociétés ouvertes et n’a pas l’expérience opérationnelle de Nelson Peltz de Trian (peu d’activistes le font). Ainsi, il s’est judicieusement associé à Hees qui possède une vaste expérience de l’exploitation. Hees est un ancien partenaire de 3G Capital et ancien PDG de Kraft Heinz et HJ Heinz de 2013 à 2019. Fait intéressant, Nelson Peltz a été administrateur de HJ Heinz et a siégé au comité spécial du conseil d’administration qui a négocié l’acquisition de Heinz par 3G Capital. en 2013. Deux ans plus tard, Peltz a lancé une campagne militante chez Sysco. Deux ans après que Hees a quitté Heinz, il en commence un avec Sachem Head chez le concurrent de Sysco USFD. Le schéma directeur de cette campagne a déjà été rédigé et Sachem Head semble avoir recruté les bons acteurs pour la création de valeur actionnariale. La seule question qui reste est est-ce que l’entreprise le voit de cette façon?

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnelle sur l’activisme des actionnaires, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements militants 13D. US Food Holdings est détenu dans le fonds.