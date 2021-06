Un investisseur de détail de DHFL oppose la NCLAT à la radiation des actions

in

« Les intimés, seuls ou collectivement, n’ont pas informé et obtenu le consentement de l’appelant au sujet de l’acquisition des actions détenues par les actionnaires de la société à Rs « Zéro » dans le cadre du plan de résolution, par voie de réduction du capital versé » a déclaré Anup Pathak dans sa pétition, qui est un actionnaire non promoteur de DHFL.

Par Ankur Mishra

Un investisseur de détail de Dewan Housing Finance Corporation (DHFL) a déposé un recours auprès du Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) contre la radiation des actions du prêteur hypothécaire des bourses. Dans son plaidoyer déposé vendredi, l’investisseur a accusé l’administrateur de DHFL et les prêteurs de ne pas avoir correctement informé de la radiation imminente, qui faisait partie du plan de résolution approuvé de Piramal en vertu du Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC). L’investisseur de détail a demandé à la NCLAT d’annuler l’ordre passé par la NCLT le 7 juin et de remettre en cote les actions de DHFL.

Le 7 juin, le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) avait approuvé le plan de résolution de Piramal Capital and Housing Finance (PCHFL) qui proposait de payer 37 250 crores de roupies aux prêteurs de DHFL.

Dans sa pétition, il a également déclaré que la résolution de DHFL contrevenait à l’article 230 de la loi sur les sociétés de 2013, qui donne le pouvoir de faire des compromis ou de conclure des accords avec le créancier d’une entreprise, ajoutant que les actionnaires minoritaires ont le droit de savoir même s’ils ne font pas partie du Comité des créanciers (CdC).

La proposition de PCHFL de radier DHFL de la liste a été acceptée par les créanciers de DHFL en janvier 2021. Cependant, de nombreux investisseurs ont continué à acheter des actions de DHFL, anticipant une valeur plus élevée de la société à l’avenir. Le cours de l’action DHFL a augmenté de plus de 70 % depuis le 19 avril pour atteindre 23,06 Rs par action le 8 juin à l’ESB.

Le 14 juin, les actions de DHFL ont cessé d’être négociées sur les bourses dans le cadre du plan de résolution.

