Un investisseur de Seattle aide à produire un nouveau film “ East of the Mountains ” et apprend en quoi les films et la technologie diffèrent

L’acteur de Seattle Tom Skerritt joue dans «East of the Mountains» en tant que chirurgien cardiaque qui n’a pas longtemps à vivre. (Photo via SIFF)

Tout au long de sa longue carrière de capital-risqueur, Steve Hall a beaucoup appris sur le fonctionnement de cette entreprise et sur les marqueurs utilisés pour définir le succès. Au cours du peu de temps qu’il a investi dans des projets cinématographiques, Hall acquiert une compréhension approfondie des différences entre faire des films et gagner de l’argent dans la technologie.

Hall est le principal investisseur et producteur exécutif principal de «East of the Mountains», qui a été présenté (virtuellement) en première au Festival international du film de Seattle la semaine dernière et se poursuit jusqu’à dimanche. Le film est basé sur le roman à succès de David Guterson, qui a également écrit «Snow Falling on Cedars», et a été tourné dans l’État de Washington. L’auteur et Hall sont des amis qui vivent tous les deux sur Bainbridge Island.

Hall est un partenaire de capital-risque chez Vulcan Capital, la branche d’investissement lancée par le regretté co-fondateur de Microsoft, Paul Allen. Hall siège également aux conseils d’administration de l’Allen Institute et de l’Allen Institute for AI. . s’est précédemment connecté avec le père et le musicien lorsqu’il a fait une reprise virale de l’ancien hit grunge «Hunger Strike» de Temple of the Dog.

Nous nous sommes à nouveau rattrapés pour parler de la réalisation de films, des défis de la pandémie, des théâtres contre le streaming et de son attirance pour les NFT.

Investissement technologique et investissement cinématographique: Hall a déclaré qu’avec la technologie, vous êtes toujours en concurrence avec d’autres investisseurs, contre d’autres startups, pour embaucher des talents, pour quitter, etc. Il a appelé cela un long voyage très féroce et hautement compétitif.

«Avec le cinéma, le succès est: ‘Avez-vous fait le film? Cela a-t-il été fait? Période. Vous n’essayez pas de dire: “Est-ce mieux que le vôtre?” ou «At-il fait plus d’argent? ou peu importe. Toute entreprise créative, c’est la satisfaction de l’avoir réellement accomplie pour son propre but. Et c’est une forme de gratification très différente de celle d’investir où vous gagnez de l’argent ou non. »

Je suis tellement habitué à ce que les choses bougent très vite et utilisent les derniers et les meilleurs. … Ce n’est pas un coup pour l’industrie cinématographique, mais cela se fait toujours comme il y a longtemps.

Mais Hall a dit que ce n’est pas parce que vous investissez dans un film que vous allez le terminer. Les obstacles sont nombreux. La collecte de fonds est un problème constant et la disponibilité des personnes et les délais de ces personnes est un défi.

Hall pense également que l’industrie cinématographique dans son ensemble pourrait peut-être utiliser un redémarrage.

«Je suis tellement habitué à ce que les choses avancent très vite et utilisent les logiciels les plus récents et les plus performants, vous savez, les logiciels en tant que service ou infrastructure cloud – des choses qui deviennent de plus en plus efficaces pour que vous en ayez plus pour votre argent», a déclaré Hall. «Et ce n’est pas un coup pour l’industrie cinématographique, mais cela se fait toujours comme il y a longtemps.»

Qu’il s’agisse des chauffeurs de camion, des syndicats, des frais de SAG, de la logistique, de la restauration, du personnel et de l’équipage du logement, du transport des personnes sur les sites, de l’accès aux sites et plus encore – «il n’y a aucune technologie qui a rendu tout cela plus facile», a déclaré Hall.

Succès technologiques: Hall appelle la société immobilière Redfin, basée à Seattle, le «joyau de la couronne» parmi les entreprises dans lesquelles il a investi chez Vulcan. Il est également fan de Zipline, qui a commencé au Rwanda et au Ghana et utilise des drones autonomes pour livrer des fournitures médicales vitales.

«Plus tard dans mon temps avec Paul, nous avons commencé à rechercher des offres qui non seulement pourraient rapporter de l’argent, mais aussi avoir un impact intéressant, en particulier sur les marchés émergents», a déclaré Hall, ajoutant que le succès de Zipline était «assez gratifiant à voir».

Retour sur le dollar: “East of the Mountains” est définitivement un film indépendant, avec un budget qui, selon Hall, se situait dans les “millions à un chiffre”.

«Vous voulez le garder en dessous de 2,5 millions de dollars pour vraiment avoir une chance de le monétiser», a-t-il déclaré. «Vous faites toutes sortes de choses pour être efficace avec le capital – une partie du capital sous forme de dons. Nous avons reçu une subvention très généreuse de l’État de Washington.

Washington Filmworks gère un programme d’incitation pour encourager les cinéastes à conserver leurs productions dans l’État. Ce n’est pas une grosse industrie comparée à des endroits comme Vancouver, la Colombie-Britannique ou la Géorgie, où les principaux incitatifs fiscaux attirent les projets de cinéma et de télévision.

«Nous étions l’un des rares films et notre budget était modeste, nous avons donc pu y participer. Cela a très bien fonctionné pour nous, mais ce n’est certainement pas à une échelle qui catalyserait un écosystème plus large », a déclaré Hall.

Le capital-risqueur Steve Hall est également un musicien accompli. (Photo gracieuseté de Steve Hall)

Impact COVID-19: «East of the Mountains» a pris des années dans la fabrication, avec beaucoup de pré-production, mais le réalisateur de Seattle SJ Chiro a en fait commencé à tourner en juin 2019.

“Nous étions sur la bonne voie au printemps 2020, puis COVID a frappé et il y a toute une série de choses en post-production qui ont été retardées”, a déclaré Hall, mentionnant les voix off qui devaient être terminées ainsi que la partition musicale du film. , qui était géré par son frère compositeur / producteur Les Hall. C’est à ce moment-là que les deux se sont connectés sur «La grève de la faim».

COVID a atténué la précipitation des candidatures aux festivals de cinéma, car ils ont tous été annulés.

«Cela nous a presque donné une autre fenêtre d’un an, pour terminer les choses et être prêts à sortir», a déclaré Hall.

Streaming vs cinémas: Hall est intrigué par l’évolution de l’aspect distribution du cinéma, comme l’industrie de la musique, avec une réduction des gardiens qui donne à plus de gens une chance de faire connaître leur projet créatif dans le monde. Bien qu’il dise que rien ne peut remplacer l’expérience sur grand écran, il a toujours considéré dès le départ “East of the Mountains” comme se dirigeant directement vers le streaming.

«À moins que vous n’ayez un budget de style hollywoodien beaucoup plus important, le théâtre ne sera vraiment pas un élément significatif de votre stratégie», a déclaré Hal. «Peut-être que vous montez sur un écran ou deux pour vous amuser sur certains des plus grands marchés, mais il est certain que la relation directe avec le streaming et les distributeurs est la solution. J’ai toujours supposé que ce serait le cas et c’est toujours le cas, donc je suis d’accord avec ça.

Jouer avec les NFT: Quand il ne garde pas un œil sur la technologie ou ne s’essaye pas au cinéma, Hall est impliqué dans un autre engouement – le monde des jetons non fongibles, ou NFT, qui ont pris d’assaut le monde de la technologie.

Presque comme un pur amusement, a-t-il déclaré, il a été consommé par les NFT et NBA Top Shot en particulier. Vancouver, Colombie-Britannique, la start-up Dapper Labs alimente le phénomène des cartes à collectionner numériques construit autour de moments forts de matchs de basket-ball professionnels.

«Je suis tombé amoureux de ça au début du mois de janvier, ce qui était assez tôt dans le schéma des choses. Je suis allé assez lourd dans Top Shot avec quelques petits dollars et puis soudainement, la chose a explosé. J’ai juste commencé à acheter un tas de moments de basket », a déclaré Hall. «Je possède un groupe de rares LeBron James et Zion Williamson [moments] – des choses que les gens pensaient que j’étais fou au début de janvier.

Hall a qualifié les NFT de greenfield intéressant pour l’investissement et a déclaré qu’il y avait beaucoup de battage médiatique et de bruit autour de lui et qu’il y aurait beaucoup de choses qui ne se passeraient pas tout à fait.

«Pour moi, c’est l’un des domaines technologiques les plus passionnants que j’ai vus depuis probablement le téléphone mobile», a-t-il déclaré.