Un investisseur immobilier poursuit une virée shopping de 85 millions de livres sterling dans le secteur des supermarchés

L’investisseur immobilier LXi Reit s’est lancé dans une virée shopping de 85 millions de livres sterling, achetant un certain nombre de sites de supermarchés à la suite d’une récente augmentation de capital.

La société FTSE 250, qui possède des biens immobiliers avec des revenus locatifs à long terme dans divers secteurs tels que les entrepôts, les hôtels et les fouilles d’étudiants, a déclaré avoir conclu sept acquisitions dans le secteur de l’épicerie.

Le secteur des supermarchés est celui où de nombreuses entreprises ont vu leurs ventes bondir pendant la pandémie, et les sites ont pu rester ouverts pendant les verrouillages. Cela contraste avec un certain nombre de détaillants qui ont dû fermer temporairement des magasins, ce qui rend beaucoup plus difficile pour certains d’entre eux de payer des loyers aux propriétaires.

Lxi a déclaré avoir acheté des sites existants et accepté de financer à terme de nouveaux développements. Les accords comprennent le financement d’un magasin de 20 000 pieds carrés à East Ham qui a été pré-loué à Lidl, et l’achat d’un immeuble à Bexley loué à Tesco.

Les transactions combinées totalisent 85 millions de livres sterling et représentent environ 70% du produit d’une augmentation de capital réalisée plus tôt en mars.

Lxi Reit a ajouté qu’elle dispose d’un certain nombre d’autres actifs entre les mains des avocats qui déploieraient pleinement le solde du produit de l’augmentation de capital et que de nouvelles annonces devraient être faites prochainement sur les acquisitions.

Simon Lee, associé chez LXi, a déclaré: «Nous continuons de croire que des actifs immobiliers d’épicerie de bonne taille et bien positionnés louent des loyers durables à des locataires financièrement solides, qui bénéficient de modèles d’exploitation flexibles et éprouvés, et nous offrent en tant que propriétaires les durées de location à long terme, liées à un indice, restent attractives. »

À la suite des dernières transactions, les magasins d’alimentation constitueront la plus grande exposition sectorielle de l’entreprise, représentant environ 25% de son portefeuille immobilier en valeur. LXi a tendance à acheter des épiceries plus petites plutôt que des supermarchés à grande échelle.