Un investisseur légendaire a acheté son BTC à, 500 propulsé par la «folie de la banque centrale» et les «fanatiques religieux» de Bitcoin

Stanley Druckenmiller «se sentait comme un crétin» de ne pas acheter Bitcoin alors qu’il le regardait passer de 50 $ à 17 000 $. Maintenant, si Jay Powell continue d’agir comme s’il avait agi, BTC «va avoir le vent derrière», mais dès que le «resserrement» commence, les marchés devraient baisser.

Si vous avez acheté les meilleurs actifs cryptographiques, ne vous inquiétez pas; tu n’es pas seul. Même les grands font ces erreurs, et l’investisseur légendaire Stanley Druckenmiller en fait partie.

Lors de sa récente interview avec The Hustle, tout en parlant d’investissement et de crypto-monnaies, Druckenmiller a déclaré qu’il avait perdu 3 milliards de dollars au sommet de la bulle Dotcom simplement parce qu’il ne pouvait pas regarder les autres gagner de l’argent en marge. C’était après avoir monté le boom de la technologie à un T, gagné des milliards de dollars et tout vendu. Il a dit,

«Tout était parce que j’étais émotif et que j’ai abandonné tous les outils de discipline que j’ai jamais eu.»

Druckenmiller a annoncé qu’il était devenu un Bitcoiner à la fin de l’année dernière, mais il l’a en fait acheté il y a quelques mois à 6500 $.

Encore une fois, cependant, comme tout le monde, il a eu du mal à regarder la crypto-monnaie se déchirer de plus en plus et se sentait comme un «crétin» de ne pas l’acheter jusqu’à présent. L’investisseur a partagé,

«Pour le premier déménagement dans Bitcoin – je pense entre 50 et 17 000 dollars – je me suis simplement assis là, consterné… Je voulais l’acheter tous les jours. Il montait, et – même si je n’y pensais pas beaucoup – je ne pouvais tout simplement pas supporter le fait qu’il augmentait, et je ne le possédais pas. Avance rapide: je ne l’ai jamais possédé entre 50 et 17 000 dollars; Je me sentais comme un crétin. Ensuite, il redescend à 3 000 $. »

Jay Powell «va avoir le vent derrière» BTC

Druckenmiller a acheté Bitcoin parce que ses opinions avaient évolué. Alors qu’il y a environ 5 à 6 ans, il voyait Bitcoin et crypto comme une solution à la recherche d’un problème, cela a changé lorsqu’il a trouvé le problème. Il a dit,

«Le problème était que Jay Powell et les banquiers centraux du monde devenaient fous et rendaient la monnaie fiduciaire encore plus discutable que cela ne l’était déjà lorsque je possédais de l’or.»

Mais ce qui est encore plus intéressant, c’est la communauté, les fanatiques de la cryptographie. Au «nouveau phénomène de folie de la Banque centrale» s’ajoute le fait que «86% des propriétaires sont des fanatiques religieux». Il ajouta,

«Je veux dire, qui diable détient quelque chose de 17 000 $ à 3 000 $? Et il s’avère qu’aucun d’entre eux – les 86% – ne l’a vendu. »

Et tant que Jay Clayton continuera à agir comme s’il agissait, Bitcoin «aura le vent en poupe», a déclaré Druckenmiller.

Parce que Bitcoin est une marque, a un approvisionnement limité et existe depuis plus d’une décennie maintenant, Druckenmiller estime: «Ce sera très, très difficile à déloger.

Et voici Ethereum, dont il est «un peu plus sceptique quant à savoir s’il peut maintenir sa position» et le voit comme Yahoo avant l’arrivée de Google.

Quant à Dogecoin, il ne le dérange pas vraiment car il ne voit pas son utilité; plutôt, “C’est juste cette vague d’argent dans la théorie du plus grand imbécile”, a déclaré Druckenmiller, ajoutant:

«Ne soyez pas trop long et ne soyez pas court. Je veux dire, à moins que tu n’aimes aller à Vegas, alors je suppose que ça va.

Faire de gros paris concentrés et à conviction élevée

Au cours de son entretien, Druckenmiller a également partagé un aperçu des parallèles entre la récente vente technologique et la bulle Dotcom, qui présentent des similitudes mais aussi des différences dans la manière dont les valorisations des deux périodes atteignent des «niveaux spéculatifs», mais la politique monétaire est «folle». ” à présent.

«Nous avons donc une bulle d’actifs. Maintenant, ce n’est pas seulement dans les actions technologiques; c’est dans tout », a-t-il dit.

Le plus gros risque actuellement pour la bulle, en particulier le marché des actions, selon lui, est sans aucun doute «une inflation suffisamment forte pour que la Fed y réagisse».

“Aucun doute là dessus. Cette bulle a duré assez longtemps, et elle s’est suffisamment étendue pour qu’à la minute où ils commencent à se resserrer, le marché boursier devrait beaucoup baisser. »

Parlant d’investissement, Druckenmiller a déclaré qu’il s’agissait avant tout de faire des paris concentrés et à forte conviction. Il a partagé comment Warren Buffett, Carl Icahn et George Soros n’achètent pas 35 ou 40 noms et ne se diversifient pas, mais font des paris largement concentrés sur lesquels ils ont beaucoup de conviction.

Cela diminue en fait votre risque global, car vous n’avez alors à prêter attention qu’à une seule position massive.

Quant au moment de vendre, si l’actif que vous avez acheté pour une raison et ces raisons ne sont plus valables, il est temps de vendre car il s’agit de gagner de l’argent. Et voici la gestion des émotions tout en investissant la partie car lorsque les prix de votre actif à forte conviction baissent, vous ne le vendez pas forcément, mais vous réévaluez votre thèse.

De plus, “vous ne pouvez pas devenir fou quand ça monte.”

Bitcoin BTC 36 857,78 $ + 4,23% Ethereum ETH 2 568,13 $ + 8,88% Tether USDT 1 $ + 0,08%

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.