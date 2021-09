Un investisseur met Apple en garde contre un compromis avec les régulateurs antitrust

L’investisseur et commentateur de la Silicon Valley, Roger McNamee, a averti Apple qu’il devrait faire des compromis avec les régulateurs antitrust avant qu’ils n’interviennent et ne sapent l’avantage de la société en matière de sécurité et de confidentialité.

Écrivant dans Time McNamee a déclaré :

À moins qu’Apple ne repense son approche, les régulateurs n’auront probablement pas d’autre choix que de saper son avantage en matière de confidentialité et de sécurité. En tant que client, ça va me faire chier. En tant qu’activiste essayant de réformer l’industrie de la technologie, cela me laissera me demander ce qui aurait pu être. Je voudrais suggérer un chemin vers un meilleur résultat.

McNamee dit qu’Apple est une “cible facile” pour les régulateurs en raison de sa taille et de l’attention du public qu’elle a reçue ces derniers mois. McNamee dit que les régulateurs veulent réduire les frais et éliminer les comportements anticoncurrentiels, mais ne peuvent pas le faire sans dommages collatéraux en activant les magasins d’applications concurrents causant “un préjudice irréparable à la sécurité et à la confidentialité qui sont la principale différenciation d’Apple”.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

McNamee affirme que la solution pour Apple est de contacter les régulateurs, ce qui l’aide à se différencier d’Amazon, Google et Facebook qui sont des menaces bien plus importantes, selon lui. En faisant de petites concessions pour ne pas favoriser ses propres applications et en mettant fin au regroupement, il pourrait conserver un certain contrôle et un effet de levier :

Je ne recommande pas qu’Apple propose ces changements de manière unilatérale, mais je devrais contacter le président du sous-comité antitrust de la Chambre, David Cicilline et peut-être les meilleures personnes antitrust de la FTC et du DOJ pour voir s’ils sont ouverts au compromis ; un accord avec les régulateurs américains pourrait même être vendu à des homologues européens. Plus important encore, une coopérative Apple serait l’amie des régulateurs, qui bénéficieraient du soutien d’un leader technologique.

Apple fait face à des batailles antitrust sur plusieurs fronts sur son App Store, y compris sa structure d’achat in-app, son taux de commission et les conditions appliquées à ses développeurs dans le cadre des accords.

Le meilleur jeu Pokémon

Quel jeu Pokémon est le meilleur ?

Les jeux Pokémon font partie intégrante du jeu depuis la sortie de Red and Blue sur Game Boy. Mais comment chaque Gen se compare-t-il?