Un investisseur presse Microsoft de publier les résultats de l’enquête de Bill Gates après la rare victoire d’un actionnaire

Bill Gates prend la parole à Seattle en 2020. (. Photo / Todd Bishop)

Après avoir obtenu le soutien des actionnaires de Microsoft pour plus de transparence et d’indépendance dans le traitement et la divulgation par l’entreprise des cas de harcèlement sexuel, un investisseur demande à Microsoft de publier les résultats d’une enquête indépendante sur les allégations passées contre le cofondateur Bill Gates.

Les actionnaires de Microsoft ont envoyé un signal « que ces problèmes doivent être traités de front, de manière transparente et indépendante », a déclaré Natasha Lamb, associée directrice d’Arjuna Capital, dont la proposition a remporté près de 78% des voix des actionnaires.

Natasha Lamb, associée directrice d’Arjuna Capital.

Le résultat de l’assemblée annuelle de Microsoft mardi a été une rare victoire pour une proposition d’actionnaire. Les conseils d’administration des entreprises s’opposent généralement à de telles propositions, comme le conseil d’administration de Microsoft l’a fait dans ce cas. Les actionnaires votent contre eux le plus souvent.

Cependant, le vote était consultatif, non contraignant.

Les dirigeants de Microsoft l’ont décrit comme un problème important pour l’entreprise. Ils se sont engagés à publier de nouvelles données sur les plaintes et les enquêtes de harcèlement sexuel, et à commander un examen externe des processus de l’entreprise pour le traitement et l’enquête des plaintes. Mais ils ne se sont pas engagés à mettre pleinement en œuvre la proposition.

La proposition invitait Microsoft à publier un rapport annuel « évaluant l’efficacité des politiques de l’entreprise en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris les résultats de tout audit/enquête complet et indépendant, l’analyse des politiques et des pratiques et les engagements à créer un environnement de travail sûr et inclusif. . «

La proposition exhortait la société « à enquêter de manière indépendante et à faire face à ces problèmes de manière transparente ». Il a déclaré que le rapport annuel devrait inclure les résultats de « toute enquête indépendante sur des allégations au niveau de la direction ».

La proposition mentionnait spécifiquement les allégations passées contre Gates, qui ont été révélées plus tôt cette année. Ils comprenaient des questions sur une relation entre Gates et un employé de Microsoft en 2000, alors qu’il était encore cadre.

Un porte-parole de Microsoft a déclaré précédemment qu’un comité du conseil d’administration en 2019 « avait examiné la préoccupation, avec l’aide d’un cabinet d’avocats externe, pour mener une enquête approfondie ». Lamb a déclaré que cela ne constituait pas une enquête indépendante selon la définition du terme d’Arjuna Capital.

Gates a démissionné du conseil d’administration de Microsoft avant la fin de l’enquête, a rapporté le Wall Street Journal. Un porte-parole de Gates a déclaré à l’époque que sa décision n’était pas liée à l’enquête.

La proposition d’Arjuna Capital indiquait que le harcèlement sexuel et la discrimination fondée sur le sexe « peuvent nuire à la valeur actionnariale – entraînant un chiffre d’affaires plus élevé, une productivité moindre, une augmentation de l’absentéisme et des coûts de congé de maladie plus élevés ».

Le vote à une nette majorité en faveur de la proposition a été « un signal absolument remarquable du marché, et des investisseurs institutionnels, que l’ESG [Environmental, Social, and Governance] des problèmes tels que le harcèlement sexuel sont importants pour l’entreprise et les investisseurs », a déclaré Lamb.

Discutant des propositions des actionnaires dans un livestream après le vote, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré qu’il était important pour l’entreprise d’écouter les commentaires dans le cadre de son engagement en faveur d’un état d’esprit de croissance, en apprenant et en s’adaptant toujours.

Le président de Microsoft, Brad Smith, a qualifié la lutte contre le harcèlement sexuel de problème « d’une importance énorme » pour l’entreprise et ses employés.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, à gauche, et le président Brad Smith répondent aux questions des actionnaires lors d’une diffusion en direct en conjonction avec l’assemblée annuelle de l’entreprise mardi matin. (Capture d’écran via la diffusion en direct.)

Dans la déclaration de procuration de la société, le conseil d’administration de Microsoft avait recommandé aux actionnaires de voter contre la proposition, expliquant que la société avait déjà prévu de commencer à publier un rapport annuel qui « traiterait de manière substantielle des sujets clés identifiés dans la proposition d’actionnaire ».

Le conseil d’administration a également souligné les efforts de Microsoft pour lutter contre le harcèlement sexuel au sein de l’entreprise, y compris une expansion significative de ses capacités d’enquête internes ; et une formation sur les questions de harcèlement et de discrimination.

« Il y a de nouvelles mesures que nous allons prendre et auxquelles nous réfléchissons, et je pense que la résolution et le dialogue que nous avons eus nous ont aidés à faire avancer notre prise de décision », a-t-il déclaré.

Après le vote, Smith a donné un aperçu des types de données que la société envisage de publier. Par exemple, a-t-il déclaré, Microsoft a reçu 51 plaintes d’employés au cours de son exercice financier récemment terminé ; 47% ont été justifiés.

Comparativement aux 142 plaintes de l’année précédente, 49 % d’entre elles étaient fondées. La baisse du total est probablement due au passage au travail à distance, a déclaré Smith.

En outre, Smith a déclaré que Microsoft « fera appel à un tiers pour effectuer une évaluation indépendante de tout le travail que nous effectuons pour enquêter sur ces cas ».

Il a ajouté : « Nous partagerons ce que dit ce rapport indépendant et nous écouterons. Et s’il y a des recommandations de changement, nous réfléchirons sérieusement à les faire.

Smith n’a pas abordé spécifiquement les allégations de Gates. Microsoft a refusé de fournir d’autres informations au-delà de ses déclarations publiques. Un représentant de Gates a refusé de commenter le vote.

« Je pense qu’il serait malheureux que ce soit l’étendue de la réponse de Microsoft, et qu’ils ne remplissent pas l’essentiel de la proposition par une sorte de technicité ou d’interprétation », a déclaré Lamb par téléphone mardi après-midi.

Quatre autres propositions d’actionnaires lors de l’assemblée ont été rejetées. Cependant, l’un d’eux, appelant à ce que l’entreprise déclare son écart salarial médian selon la race et le sexe, a obtenu 40 % des voix. Il a également été soumis par Arjuna Capital.

« Cette proposition était, franchement, un bon coup de pouce », a déclaré Smith à propos de la proposition de salaire médian. « Vous savez, ça a été une bonne conversation. Et vous nous verrez donc l’année prochaine prendre davantage de mesures pour publier à l’échelle mondiale nos données sur l’écart salarial médian. »

S’exprimant lors du livestream, Smith a décrit un changement global dans la façon dont les actionnaires interagissent avec les entreprises. Il a déclaré qu’il y avait eu « presque un changement radical » dans les relations entre les actionnaires et les grandes entreprises.

« Nous reconnaissons que, à certains égards, la nature de la conversation est même en train de changer, pas seulement chez Microsoft, mais plus largement », a-t-il déclaré. « Nous voyons de plus en plus de groupes d’actionnaires se manifester ; ils ont un éventail plus large de propositions.