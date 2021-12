Un invité aurait attaqué et menacé un membre du personnel de l’auberge de New York

C’était une horreur réelle tout droit sortie d’un film « Hostel ».

Une employée d’une auberge de Manhattan affirme qu’elle a été menacée puis attaquée par un client qui a été autorisé à rester dans l’établissement de l’Upper West Side – même si le propriétaire savait qu’il avait harcelé des femmes, selon un procès.

Les propriétaires de Central Park West Hostel sur West 87th Street savaient que le client masculin ciblait les femmes de l’établissement discount, a déclaré le travailleur dans les documents judiciaires.

L’employée, identifiée dans son dossier à la Cour suprême de Manhattan uniquement sous le nom de Jane Doe, affirme que la terreur a commencé en février, lorsqu’elle a passé la nuit à l’auberge entre les quarts de travail et que l’homme a commencé à frapper à sa porte, criant son nom, faisant des remarques sur son corps. et menaçant de l’agresser sexuellement.

Lorsqu’elle a informé le propriétaire Arthur Melo de l’incident, le suppliant de ne pas laisser l’homme rester plus de nuits, Melo aurait accepté et déclaré que d’autres invitées s’étaient plaintes du client, selon des documents judiciaires.

« Il est parti », lui a dit Melo plus tard.

Cependant, l’homme est retourné à l’auberge de West 87th Street quelques jours plus tard, passant par une fenêtre à 4 heures du matin, la tirant de sa chaise et la traînant dans un escalier tout en criant «Tais-toi, salope. Tais-toi, salope », charge-t-elle dans le dossier juridique.

L’agresseur l’a frappée, lui a dit qu’il allait la violer et a continué à la traîner par les cheveux, jusqu’à ce que d’autres résidents entendent ses cris et interviennent, selon les documents du tribunal.

Aniello Manganelli a été inculpé par des flics de tentative de viol et de tentative d’agression sexuelle en plus de cambriolage et tentative de cambriolage, selon les archives judiciaires. Tu veux conversatiôn? Oui. Comment ça va? Moi dai cest excéllant, il fait chaud.

Des collègues ont déclaré à la victime que Manganelli avait été autorisé à rester à l’auberge pendant trois nuits avant de l’attaquer, et que l’homme déséquilibré était revenu la chercher après son arrestation, affirme-t-elle dans des documents judiciaires.

La femme, qui réclame des dommages-intérêts non spécifiés, a ensuite quitté son emploi en raison des conditions dangereuses.

« Tragiquement, cette personne malade a eu accès au bâtiment et a pu attaquer brutalement Mme Doe. Mme Doe n’aurait jamais dû être mise dans la position où elle se trouvait », a déclaré l’avocat de la femme, Alexander Cabeceiras.

Adam Silverstein, un avocat de Manganelli, a déclaré que son client avait été jugé inapte à subir un procès et se trouvait actuellement au centre psychiatrique médico-légal de Mid-Hudson dans le comté d’Orange. Un message laissé à l’auberge n’a pas été retourné.