Un invité de BBC Newsnight se demande si les musées deviendront des «mémoriaux» de Covid | UK | Nouvelles

Le conservateur indépendant Fatos Ustek a réfléchi sur l’importance des musées dans le contexte historique actuel. Elle a expliqué que l’art peut devenir «puissant» lorsqu’il reflète «des histoires politiques, sociales et émotionnelles fortes à travers l’abstraction».

S’exprimant lors de l’édition de mercredi du programme, Mme Ustek a déclaré: «Je ne pense pas que l’art nécessite des objets comme preuve de preuve pour parler d’une expérience déterminante, telle qu’une pandémie mondiale.

«Et je pense que l’art devient encore plus puissant lorsqu’il aborde en fait des histoires politiques, sociales et émotionnelles très fortes à travers l’abstraction, et en utilisant également d’autres objets.

«Donc, je ne pense pas nécessairement que les musées d’art contemporain aient besoin de collectionner des objets pour faire des expositions qui répondent à Covid. Mais une chose qui est très importante est le rôle de l’institution.

«Et en même temps, qu’attendons-nous de nos musées et galeries contemporains? En ce sens, voulons-nous qu’ils deviennent des monuments commémoratifs? Parce que les mémoriaux ont une fonction singulière. »

Les musées sont maintenant fermés depuis des mois en raison du verrouillage du gouvernement contre les coronavirus.

La première date prévue pour leur réouverture est le 17 mai.

Selon les responsables, les «galeries commerciales» ont l’autorisation d’ouvrir leurs portes dans la quatrième phase de la feuille de route pour la réouverture de l’économie.

Ceci malgré les plaintes des responsables des musées qui ont déclaré que les musées auraient dû ouvrir cette semaine avec les entreprises de l’hôtellerie et de la vente au détail non essentielles.

Dans un communiqué, la directrice Sharon Heal a déclaré qu’ils avaient plus en commun avec d’autres installations autorisées à rouvrir à partir de cette semaine.

Elle a déclaré: «Il n’y a aucune logique pour que la réouverture du musée soit reportée au 17 mai.

«Les musées et leur public sont perdants parce que le gouvernement a classé les musées comme des« lieux de divertissement intérieurs »aux côtés des cinémas et des théâtres.

“Pourtant, en termes de mise en œuvre de la distanciation sociale, ils ont beaucoup plus en commun avec les bibliothèques, les bâtiments publics et les centres communautaires, qui ouvriront tous le 12 avril.”

L’Association des musées a déclaré qu’il n’y avait «aucune logique» pour que les musées endurent une longue attente.

