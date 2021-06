Un invité de CNN appelle Kamala Cringe-Worthy, la Maison Blanche se demande ce qui ne va pas avec le vice-président – ​​RedState ⋆ 10z viral

Les lecteurs de RedState savent que le voyage du vice-président Kamala Harris au Guatemala a permis au monde de voir quel homme politique terrible le vice-président est vraiment. Mais, il semble maintenant que CNN et même ses alliés de la Maison Blanche commencent à avoir un embarras secondaire pour Kamala Harris et son manque de compétences médiatiques.

Plus tôt cette année, le président Joe Biden a chargé son bras droit de s’attaquer à la crise des frontières illégales avec les étrangers. Des milliers, des milliers de migrants arrivent chaque jour à la frontière sud, causant toutes sortes de problèmes. C’est le travail du vice-président Harris de trouver comment arrêter le problème.

Cependant, elle n’a même pas encore visité la frontière. Cela a incité tout le monde, de Lester Holt de NBC à Univision à des gens au hasard dans la rue, demandant quand Harris visitera la frontière. Ses réponses ont été grossières, condescendantes et déroutantes. Comme Jennifer Oliver O’Connell l’a écrit sur RedState, « il est tellement évident qu’elle est dépassée. Hargneux. Cerf dans les phares. Sarcastique. Tout n’est pas beau pour n’importe quel politicien, mais surtout pour le vice-président des États-Unis. »

Mais ne nous croyez pas sur parole. Regardez la bande-annonce suivante de son incompétence :

Le « je n’ai pas fini » à Univision n’est que le couronnement parfait de ces réponses de plus en plus défensives concernant le refus de visiter la frontière. pic.twitter.com/wdoTSdBcgN

Les clips sont si difficiles à regarder que même Abby Phillips de CNN dit que la performance de Harris a été “digne de grincer des dents”. De plus, Phillips dit que ses sources à la Maison Blanche ont des alliés de Harris « se demandant ce qui se passe ?

Ce qui se passe est, comme Bonchie l’a décrit avec précision, « le théâtre d’échecs ». Bonchie a récemment fait valoir que la Maison Blanche savait que Harris échouerait, c’est exactement pourquoi ils la mettent dans des situations au-dessus de son niveau de rémunération.

Bonchie :

Comme je l’ai écrit dans un article sur Jill Biden qui pourrait être candidat à la présidence aujourd’hui, Harris est assez clairement la femme d’automne à ce stade (même si vous ne pensez pas que ce soit pour le bien de Jill Biden). Elle se voit confier les pires missions et assume la responsabilité des plus gros échecs politiques du président. La Maison Blanche ne lui apporte évidemment aucun soutien non plus. S’ils l’étaient, ils auraient déjà programmé un voyage à la frontière pour elle juste pour tuer ce cycle de nouvelles négatives. Au lieu de cela, Harris bat au vent et c’est juste gênant.